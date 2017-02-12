Bahçeli ‘yemin etmiş, dönmeyecek’: Millet için evet, devlet için evet, cumhuriyet için evet

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ adıyla referanduma götürülecek başkanlık sistemini savunurken ‘milli mutabakat’a atıf yapıp kendisinin ‘bir kere yemin ettiğini‘ söyledi.

Bahçeli, partisinin referandum öncesi Konya’daki kampının bitiminde düzenlediği basın toplantısında, ‘Evet’ gerekçelerini açıklamaya girişti.

Yemin etti, durmayacak, vazgeçmeyecek

Bahçeli konuşmasında sık sık başkanlık sistemini ‘milli’ atıflarla savundu: “Ülkemiz için yeminimiz vardır ve bu yemin bir kere edilmiştir. Bizim için yeminler, uğruna gerekirse kendimizi feda etmek içindir. Yemin Türkiye’nin hak ve çıkarlardır. Yemin Türk milletinin birliği ve sağlam iradesidir. Bağımsız yaşama ülküsüdür. Yemin 19 Mayıs 1919’daki ilk adım, 23 Nisan 1923’teki ilk açılış, 29 Ekim 1923’tür.”

‘Evet’ duruşundan dönmeyeceklerini söyleyen MHP lideri, “Yemin ettik, dönmeyeceğiz, durmayacağız, vazgeçmeyeceğiz, Türk bayrağını dilediği, istediği yere ama öyle ama böyle dikeceğiz. Bir devleti devlet yapan egemenlik haklarıyla, vatan, millettir” dedi.

‘Milli mutabakatın şart olduğunu görüyoruz’

‘Töresiz Türk devleti olmaz. Töreyse devletin düzeni, kuruluş ruhudur” diyen Bahçeli, ‘milli mutabakat’a vurgu yaparak şöyle devam etti: “Muhalefet partisi olarak milletimizin bizden taleplerini yerine getirdik. Parti olarak cumhurbaşkanının onayından sonra 16 Nisan’da yapılacak referanduma bu şekilde yaklaşıyoruz. Milli mutabakatın şart olduğunu görüyoruz. Bizim ulaşacağımız alan milli ve manevi değerlerle sınırlıdır. 15 Temmuz’dan sonra Türkiye’ye soluk aldırmanın, kaçınılmaz olduğunu mütalaa ettik. Yenikapı ruhuna uygun hareket ettik. Türkiye’nin toparlanması, milli bekanın muhafazası için Türk milliyetçiliğinin devreye girmesi lazımdır.”

‘Her evet bizim için yemindir’

MHP lideri, başkanlık sisteminin demokrasiyi güçlendireceğini de savundu.

‘Hayır’ diyenlerin de saygıyı hak ettiklerini savunan Bahçeli, ‘Evet’ gerekçelerini de şöyle sıraladı: “16 Nisan’da evet diyoruz. Evet diyecek, mahkemelerin tarafsızlığını sağlayacağız, 18 yaşındaki gençlerin önünü açacağız, büyüyen Türkiye’nin 600 vekilini destekleyeceğiz, TBMM ile Cumhurbaşkanı seçim dönemini 5 yılda bir yapacağız, Gazi Meclisimizin yasama yetkisini güvenceye alacağız, Meclisimizin denetim fonksiyonlarını güçlendireceğiz, devlet yönetimindeki açmazı bitireceğiz, güçler ayrılığı arasında net çizgiler çekeceğiz, Cumhurbaşkanı’na cezai sorumluluk getireceğiz, kafa karışıklığını sonlandıracağız. Her evet bizim için yemindir. Millet için evet, devlet için evet, cumhuriyet için evet, Türkiye için evet.”