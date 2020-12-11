Bahçeli: Yargı reformunun önceliği Demirtaş ve Kavala olmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Terörist Demirtaş veya Sorosçu Kavala hakkında karar oluşmalı, hukuken suçlu olup olmadıkları da teyit ve tescil edilmelidir. Yargı reformunun önceliği bu olmalıdır” dedi.

Fotoğraf: AA

Twitter hesabındaki paylaşımda, Türkiye’nin en temel problemlerinden birisinin ‘aydın sorunu’ olduğunu savunan Bahçeli, şunları söyledi: “Bunlar öylesine zavallı ve zelil durumdadır ki tıpkı kedinin aynanın karşısına geçip kendisini aslan görmesi gibi, bunlar da kendilerini adamdan sayar.

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10 Aralık İnsan Hakları Günü münasebetiyle, yine bildik aydın müsveddeleri, kiralık kalem, sözde gazeteci ve kimliksiz akademisyenlerden mürekkep 805 çürük şahıs, sipariş bir zillet bildirisine ortaklaşa imza atmışlardır. İhanet masasının başında mama kuyruğuna girmişlerdir. Özellikle siyasileri içeren bir af çıkarılmasını, Anayasa ve AİHM kararlarına rağmen sözde tutsaklıkları sürdürülen muhalif aydınların, siyasetçilerin özgürlüklerine kavuşturulmasını dile getirmişlerdir. Nasıl olsa dilin kemiği, bölücülerin karakter ve keyfiyeti yoktur. Bölücülük pervasızdır, pişkindir, pisliktir. Bölücülük medyada, üniversitede, belediyede, Meclis’tedir. Türkiye terörün belini hamdolsun kırmıştır, dağdaki eşkıyanın mukavemeti kırılmış, teröristlerin yurt içinde, yurt dışında sonları görünmüştür. Bu gelişme tarihidir.”

‘HDP’nin kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalıdır’

HDP hakkında da açıklamalarda bulunan Bahçeli şunları kaydetti: “HDP isimli husumet ve hıyanet oluşumu, demokrasinin ardına saklanarak, özgürlük ve insan hakları sığınığına yuvalanarak Türkiye’ye meydan okumaktadır. HDP bir terör sorunudur, bölücülük yuvasıdır, fitne tezgahıdır, demokratik güvenliğimize doğrulmuş melun bir silahtır.

Bu kervan böyle gitmemelidir. Adalet ve hukuk mutlak surette devreye girmeli, HDP’nin kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalıdır. Yani demem odur ki HDP’yi Türk siyasetinin taşıma ve hazmetme kapasitesi dolmuştur. Bu terör ve bölücülük yatağı kapatılmalıdır.”

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‘Uzayıp giden davalar süratle karara bağlanmalıdır‘

MHP Genel Başkanı, 2021’in reform yılı olacağını, kendilerinin de arayış ve özleminin bu olduğunu vurguladı ve şöyle devam etti: “Hukuktan ekonomiye, daha doğrusu hayatın her alanında 2023 vizyonuna muvafık ve müzahir bir reform seferberliğine sonuna kadar destek olacağımızın güvence ve sözünü açık çek olarak veriyoruz.”

‘Zillet ittifakının istismar kozlarının elinden alınması gerektiği’ ifadelerini kullanan Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu: “Uzayıp giden davalar süratle karara bağlanmalıdır. Terörist Demirtaş veya Sorosçu Kavala hakkında karar oluşmalı, hukuken suçlu olup olmadıkları da teyit ve tescil edilmelidir. Yargı reformunun önceliği bu olmalıdır. Cezaevinde tutuklu bulunan bir teröristten demokrasi abidesi çıkarma çabalarına, bağımsız ve tarafsız Türk mahkemeleri geldiğimiz bu aşamada bir son vermelidir.”

Devlet Bahçeli, açıklamasını şöyle tamamladı: “Zihinlere yerleşmiş peşin hükümlerin buzunu eritmeliyiz, kalplere çökmüş tortuların izini kazımalıyız, vicdanlara çakılmış paslı çivileri söküp çıkarmalıyız. Marifet ihanet metinlerine imza atmak değil, Türk mucizesine imza atmak, Türk milletini bir bayrak gibi yükseltmektir. Bunu da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin mihmandarlığı ve mihrabı altında Cumhur İttifakı yapacak ve Allah’ın izniyle başaracaktır.”

Kim olursa olsun, muhatap şahısların hakkında Türk adaletinin vereceği her karara saygı duymak da temel ilkemizdir. Terörist Demirtaş davasının bu kadar sürmesinin, mesela 16 Mart 2021’e ertelenmesinin makul bir nedeni var mıdır? Suç ve suçluyla gecikmeksizin mücadele edilmelidir. 2021’de terörle ilgili tüm davalar sonuçlanmalı, Türkiye bu bahsi hukuken kapatmalıdır.”

HDP’den yanıt

HDP, Bahçeli’nin açıklamalarına Twitter üzerinden yanıt verdi: “Bahçeli’ye yanıtımızdır; İktidara dayanarak, sarayın konforlu gölgesine sığınarak mafyacılık yapanlar bu ülkenin gerçek düşmanlarıdır.

Size rağmen bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. HDP’yi kapatmak yerine ağzınızı kapatırsanız ülkenin geleceğine büyük iyilik etmiş olacaksınız…”