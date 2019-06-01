Bahçeli, ‘yargı reformu’na destek verdi: İcrasından taviz verilmemeli

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yargı reformu vaatlerine destek verirken, paketin icrasından taviz verilmemesinin başlıca temennisi olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ‘Yargı Reformu Strateji Belgesi’ hakkında yazılı açıklama yaptı.

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Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulanması amacıyla adalet ve hukuk alanında reform çalışması yapılmasının umut verici olduğunu dile getiren Bahçeli açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Milliyetçi Hareket Partisi, geciken adaletin adalet olmadığı gerçeğinden hareketle, adil ve hızlı yargılamanın sağlanması gerektiğini uzun bir süredir vurgulamaktadır. Gerek parti programımızda, gerekse de seçim beyannamelerimizde ana hedeflerimizden birisi olarak vatandaşlarımızın adalete olan güvenlerinin temin edilmesi olduğu açık bir gerçektir.”

Sağlam teminatlara bağlanmış bir yargı bağımsızlığı demokratik rejim için hayati önemde olduğunu belirten Bahçeli’nin açıklamasından öne çıkan satır başları şöyle:

“-Hakim ve savcıların liyakat ve vicdan sahibi olmalarıyla kanaat adaletinin tesisi, yargıya olan güveni kuşku yok ki güçlendirecek, hak ile haklı arasındaki muhtemele ve muhtelif uçurumu kapatacaktır.



-Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde, tüm kurumların mülkiyet hakkına, seyahat hürriyetine, ifade özgürlüğüne ve özgürlükleri kısıtlayan tüm uygulamalara karşı duyarlı olacaklarının irade beyanı ve bunun sağlanacağının ifadesi çok isabetli bir hedeftir.



-Ayrıca insan odaklı hizmet, hak ve özgürlüklerin daha etkin korunması, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının geliştirilmesi, hukuk güvenliğinin güçlendirilmesi, adalete erişimin kolaylaştırılması, makul sürede yargıla(n)ma hakkının gözetilmesi ve yargıya güvenin arttırılması kapsamında belirlenen ilkelerin bizim de geçmişten bugüne savunduğumuz, üzerinde durduğumuz konular arasında olduğu aşikardır.



-Demokrasinin kalıcılığı ifade özgürlüğüyle bire bir bağlantılıdır. Milliyetçi Hareket Partisi’nin yaklaşımı da budur. Hak ve özgürlüklerle adalet sisteminin işleyişi arasındaki sağlıklı ve dengeli irtibat ve illiyet bağı aynı zamanda toplumsal huzur ve iç barış ortamı için vazgeçilmez önemdedir. Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde bunun iyi niyet ve samimiyetle gözetilmiş olması büyük bir gelişmedir.

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-Hakim ve savcılar için coğrafi teminat getirilecek olması, aynı zamanda hakim ve savcıların istekleri dışında çalıştıkları yerlerden tayin edilemeyeceklerinin belirlenmesi doğru ve yerinde bir tedbirdir.

-Hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin kararlılıkla icrası, hukukun temel ilkelerinden ve adaletin ruhundan hiçbir şart altında taviz verilmemesi başlıca dileğimiz ve temennimizdir.

-Milliyetçi Hareket Partisi milletimizin huzuru ve hukuk güvenliği için alınacak her karara, yapılacak her reforma destek verecek, katkı sağlayacaktır.”

