Bahçeli yabancı yatırımcıyı ‘rahatlattı’: ‘Cumhur’ kaybetse de ittifak sürecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 31 Mart’taki yerel seçimlerde sonuç ne olursa olsun ‘cumhur ittifakı’nın yaşayacağını belirtirken, ‘millet ittifakı’nın kazanması halinde cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine saldırabileceğini savundu.

Fotoğraf: Reuters

Dün akşam saatlerinde Twitter hesabından bir dizi paylaşım yapan Bahçeli cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tartışmaya açılmaması için 31 Mart seçimlerinin kazanılmasının şart olduğunu söyledi.

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Yabancı yatırımcı Bahçeli’yi merak ediyor

Son dönemde AKP’nin İstanbul ile birlikte bazı büyükşehirleri kaybetmesi halinde bunun bir genel seçimin kapısını aralayıp aralamayacağının yabancı yatırımcıların gündeminde olduğu belirtiliyor.

Şubatta Türkiye’ye gelen bazı yabancı yatırımcıların Ankara ve İstanbul’da yaptıkları görüşmelerde seçim sonrası nasıl bir siyasi ve ekonomik tabloyla karşılaşılacağı sorusunun yanıtını bulmaya çalıştığı kaydedilmişti. Yatırımcıların bu bağlamda ‘cumhur ittifakı’nın seçimde başarısız olması halinde Bahçeli’nin duruşunun ne olacağını kestirmeye çalıştığı öne sürülmüştü.

Yeni bir parti

MHP lideri, eski AKP’lilerin yeni bir parti çalışmasına girdiği iddiaları hakkında da şu yorumu yaptı:“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin tartışmaya açılmaması, milli bekamız üzerindeki zalim hesapların gerçekleşmemesi için 31 Mart eşiğinin sağ salim, güvenli, demokratik ve kalıcı bir şekilde aşılması şarttır, akut bir ihtiyaçtır.

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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin tartışmaya açılmaması, milli bekamız üzerindeki zalim hesapların gerçekleşmemesi için 31 Mart eşiğinin sağ salim, güvenli, demokratik ve kalıcı bir şekilde aşılması şarttır, akut bir ihtiyaçtır. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) March 1, 2019

‘Zillet en kesif saldırıyı sisteme yapacak’

Bahçeli’nin açıklamarından bazı bölümler şu şekilde:

“Şayet zillet 31 Mart’ta hedefine ulaşırsa en kesif saldırıyı yeni hükümet sistemine yapacak, bu kapsamda milli güvenlik tehditlerinin yanında ateş topuna dönüşecek bir sistem anlaşmazlığı ve tartışması ülkemizi boğacaktır.”

31 Mart sonrasına dönük muhtemel senaryolar tedavüldedir. Eski ve erdemsiz bir blokun yeni parti çalışmaları hakkında gün aşırı spekülasyonlar yapılmakta, vadeler biçilmekte, bir dip akıntı oluşturulmaya çalışılmaktadır. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) March 1, 2019

‘Eski ve erdemsiz bir blok’

“31 Mart sonrasına dönük muhtemel senaryolar tedavüldedir. Eski ve erdemsiz bir blokun yeni parti çalışmaları hakkında gün aşırı spekülasyonlar yapılmakta, vadeler biçilmekte, bir dip akıntı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bilinmelidir ki, Türkiye’nin yeni bir partiye değil, yeni hükümet sisteminin kökleşmesine ihtiyacı vardır.”

İşi gücü tezvirat ve polemik olan bazı mahfiller durmaksızın bir soruyu canlı tutuyorlar! Cevabı aranan soru ise şudur: Cumhur İttifakı beklediği başarıya ulaşamazsa MHP Lideri ne yapar, ne söyler? Hatta yerli ve yabancı yatırımcılar bile ne diyeceğimi merak ediyorlarmış. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) March 1, 2019

“Açık açık şimdiden diyorum ki, 31 Mart 2019’da sonuç ne olursa olsun harcı Yenikapı’da karılan, hedefleri 16 Nisan Halkoylamasıyla kategorik bir hal alan, milletimizin ruh kökünden doğan Cumhur İttifakı mutlaka yaşayacak, yeni hükümet sistemine sonuna kadar sahip çıkacaktır.”