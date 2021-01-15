Bahçeli ve Akşener aşı oldu: MHP liderine ilk doz ‘makamında’ yapıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Covid-19 aşısı yaptırdı.

Fotoğraf: AA

Çin’den Türkiye’ye 30 Aralık’ta 3 milyon doz aşı gelmiş, acil kullanım onayının verildiği önceki gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve bilim kurulu üyeleri dün de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan aşı olmuştu. Erdoğan, parti liderlerini aşı kampanyasını teşvik etmeye çağırmış, Koca da liderleri arayarak aşı olmaya davet etmişti.

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Parti genel merkezindeki makamında bu sabah CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptıran Bahçeli, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

“Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın daveti üzerine, başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde ben de Kovid-19 virüsü aşımı yaptırdım. İnşallah bu salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, tüm ha​​​​​​​lkımızı da aşı olmaya davet ediyorum.”

Akşener de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Koca’nın dün akşam kendisini arayarak aşı olmaya davet ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Parti liderlerinin aşı konusunda toplumumuza ön ayak olması gerektiği inancıyla ben de aşı oldum. Bu vesileyle iktidarı, aşı süreci için yaptığımız önerileri uygulamaya çağırıyorum.”

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Bu sabah katıldığı bir radyo programına katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise aşı olacağını söyledi ancak kesin tarih vermedi.