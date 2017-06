Bahçeli ‘vatandaşlıktan çıkarmada’ acele edilmemesini istedi: Bedeli ödettirilmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, aralarında Fethullah Gülen’in de bulunduğu 130 kişi hakkında üç ay içinde Türkiye’ye dönmemeleri halinde vatandaşlıktan çıkarılma kararıyla ilgili ‘acele edilmemesini’ istedi.

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında İçişleri Bakanlığı’nın ilanıyla bazı kişiler hakkında vatandaşlıktan çıkarma kararının alınacağı duyurulmuştu. İsmi geçenler, hakkında soruşturmalar bulunan ve ‘firari’ olarak arananlardan oluşuyor.

130 isim arasında Gülen’in yanısıra HDP’li vekiller vekiller Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Hezer de bulunuyor.

‘Acele etmeyelim’

Meclis’teki grup toplantısında konuşan Bahçeli, ‘FETÖ’ davalarına değindi.

‘Süreç uzadıkça, iddianame ve duruşma enflasyonu yaşandıkça’ somut delil ve belgelerin ‘yara aldığını’ öne süren MHP lideri, “FETÖ’cülerin kafasına adaletin demir yumruğunu vurmak ertelenemez bir sorumluluktur” dedi.

Darbe girişiminin hesabının mutlaka sorulacağını ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti: “Hoca görünümlü hainin de bulunduğu 130 kişinin Türkiye’ye gelmemeleri halinde vatandaşlıktan çıkarılacağı Resmi Gazete’de ilan edilmiştir. Acele etmek, hem erken hem de mantıklı değildir. Bunların hepsinden Türk adaleti önünde hesap sorulmalı, ihanetlerinin bedeli kesinlikle ödettirilmelidir.”

Savunmalara dikkati çekti

MHP lideri, MİT’e, emniyet binalarına ve cumhurbaşkanlığı yerleşkesine ağır silahlarla saldıran ‘teröristler’in belirgin olduğunu anlatarak ‘uzayıp giden mahkemeleri ve kabul edilip reddedilen iddianameleri’ eleştirdi.

‘FETÖ’cülerin suçlarını inkarla meşgul olduklarını, ‘sütten çıkmış ak kaşık’ gibi davranmaya çalıştıklarını vurgulayan Bahçeli, “Birisi diyor ki; ‘Darbeden haberim yok. Torunlarımı özlediğim için Ankara’ya geldim.’ Biri diyor ki; ‘Benim üye olduğum tek örgüt TSK’dır.’ Özel kuvvetlerde görevli bir albay, hakimin ‘Gülen için ne diyeceksin?’ sorusuna, ‘Orada değildi’ diye rahat bir ifade vermiştir. Hiçbir ifadeleri bu gerçeği değiştirmeyecektir. Bunlar vatanına kumpas kuran, devletine komplo düzenleyen Haçlı kalıntılarıdır” diye konuştu.

“Yine darbe iddiaları ortaya atılmaktadır. Rodos adasına kaçan darbecilerin, ‘Bu sefer daha çok kan akacak’ dedikleri dile getirilmektedir” diyen MHP lideri, ‘Türkiye’nin kazanım ve miraslarından taviz vermeyeceklerlerini, kontrollü darbe çığırtkanlıklarına ‘Eyvallah’ demeyeceklerini’ kaydetti.

‘Durduğunuz kabahat’

Almanya’nın İncirlik Üssü’nden askerlerini çekme planına değinen Bahçeli, Almanya’ya şöyle seslendi: “İncirlik Üssü Adana’dadır. Yol geçen hanı da değildir. Gizli hedefler için basamak yapacağız yer de değildir. İncirlik ziyaretine verilmeyen izni eleştirmek abesle iştigaldir. Hükümetin haysiyetli tavrı bize göre son derece isabetlidir. Türkiye’nin neyi nasıl anlayacağını tespit makamı bir yabancı hükümet mensubunun işi ve görevi değildir. Biz anlayacağımızı anladık, göreceğimizi de zaten gördük. Varsa, aklını kendine saklamalıdır. Alman askerleri önümüzdeki hafta çekileceklermiş. Durduğunuz kabahat hepinize uğurlar olsun. Niye zaman kaybediyorsunuz? Yetmezse Konya’dan da tası tarağı toplar en yakın zamanda Ürdün’e mi gidiyorsunuz, fizana mı gidiyorsunuz, ardınıza bakmadan çeker gidersiniz.”

‘Rakka danışıklı dövüş’

MHP lideri, YPG’nin öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri’nin bugün Rakka’yı IŞİD’den almak için başlattığı operasyona ilişikin, “ABD’nin YPG ile aynı kareye girmesi Türkiye’ye güç gösterisi, tuzak kurulmasıdır. İşin özünde YPG ne ise IŞİD odur. PKK eşittir ‘FETÖ’dür. Yılanın yılanı soktuğu nerede görülmüştür. Her hain korkak, her korkak satılık, her satılık da uşaktır. Rakka operasyonu danışıklı dövüştür. Terör örgütleri perde gerisinde dayanışma ve işbirliği içerisindedir. Kanlı bir tiyatro sahnelenmektedir” dedi.

Bahçeli, eski AKP milletvekili Bülent Arınç’ın damadının ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında tutuklanmasına dair soruya da “Bunu Ankara savcısına sorun efendim, yeterli olup olmadığını” cevabını verdi.