Bahçeli ‘TV düellosu’nu bekliyor: Her şey nasıl güzel olacakmış göreceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul adayları CHP’li Ekrem İmamoğlu ile AKP’li Binali Yıldırım’ın Ramazan Bayramı’ndan sonra katılacakları televizyon programı için “Bu önemlidir, iyi bir tartıdır” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Yıldırım, İmamoğlu ile birlikte televizyonda tartışma programına çıkmayı prensipte kabul ettiğini açıklamış, İmamoğlu da ortak yayın için “Umarım gerçekleşir” demişti. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da yapılması düşünülen ortak canlı yayına ilişkin bayramdan hemen sonra CHP ile temasa geçeceklerini söylemişti.

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Parti merkezin gazetecilere konuşan Bahçeli de iki adayın televizyon programında tartışmasıyla ilgili görüşlerini bildirdi.

Bahçeli şöyle konuştu: “Bir tarafta birikim diğer tarafta ise sonradan yıldızlaştırılan şahıslar. Birikim mi ağır basacak, propagandayla türeyenler mi ağır basacak, herkes, medya da bunu görmelidir. Hangi televizyon olursa olsun bütün televizyon yöneticileri katılarak bir tartıya 23 Haziran’dan evvel çıkmalı. Bakın bakalım, her şey nasıl olacak, nasıl güzel olacakmış, hep beraber göreceğiz inşallah. Onun için birikim, tecrübe kazanmalıdır. Çeşitli çevrelerin oyuncağı haline gelen zihniyetin temsilcileri demokrasi ışığında tamamen kaybetmelidir.”