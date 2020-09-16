Bahçeli: Türk Tabipler Birliği kapatılsın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır” dedi.

Fotoğraf: DHA

İstanbul Tabip Odası “Yönetemiyorsunuz! Ölüyor, tükeniyoruz” çağrısıyla temsili bir yürüyüş düzenleneceğini duyurmuştu. Eylem planına göre 18 Eylül’e kadar ölümlere ve artan hasta sayısına dikkat çekmek, hayatını kaybeden vatandaşlar ve sağlık çalışanlarının anısına tüm sağlık kurumlarında siyah kurdele takarak çalışılacak.

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Bahçeli, Twitter hesabındaki paylaşımda Türk Tabipler Birliği’ni ‘ihanet oluşumu’, eylemi ise ‘haince bir tertip’ olarak nitelendirdi.

Devlet Bahçeli, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

“Türk Tabipleri Birliği isimli ihanet oluşumu sözde artan vakalara, hayatını kaybeden insanlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza dikkat çekmek maksadıyla tüm sağlık kurumlarında siyah kurdele takacakmış. Bu teşebbüs zehirli ve zillet bir komplodur. Siyah kurdele takınca ne olacak? COVID-19 hastalığından tedavi gören insanlarımıza ne diyecekler? Bu kapsamda vefat eden kardeşlerimizin ailelerine ne anlatacaklar? Birlikten ziyade illete dönen tabipliğin yüz karaları nereye ulaşmayı hedefliyorlar? Siyah kurdele takan-takmayan ayırımı hastanelerde vasat bulursa muhtemel gelişmeler hakkında bir fikri olan var mıdır? Türk Tabipleri Birliği korona kadar tehlikelidir, tehdit saçmaktadır. Üstelik, hükümete yönelik ‘Yönetemiyorsunuz, ölüyor, tükeniyoruz.’ eylemi haince bir tertiptir.

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Çağrım şudur, Türk Tabipleri Birliği, bugünkü hassas dönemde, insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklemektedir. Bu nedenle sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır. Yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılmalıdır. Virüsle mücadeleye hesapsız ve art niyetsiz devam eden vatansever bilim insanlarımızdan oluşacak bir müteşebbis heyet kurulmalı, rezaletin, hıyanetin ve Türkiye husumetinin kara sayfası kapatılmalıdır. Artık Türk Tabipleri Birliğine sabır ve tahammül gösterilmesi imkansızdır.”