Bahçeli: Türk milleti Şam’a girmeyi şimdiden planlamalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın devrilmesi gerektiğini söyleyerek, “Türk milleti gerekirse, başka da seçenek görülmezse, Şam’a girmeyi şimdiden planlamalıdır. Yansın Suriye, yıkılsın İdlib, kahrolsun Esad” dedi.

Fotoğraf: DHA

Partisinin Meclis grup toplantısında konuşan Bahçeli, dün Suriye’nin İdlib kentindeki saldırı sonrası beş askerin hayatını kaybetmesiyle ilgili, “Kanlı Suriye rejimi Türk askerini hedef almıştır. Artık buna tahammül edecek halimiz kalmamıştır. Katil Esad defolup gidesiye kadar yüreğimiz soğumayacaktır” diye konuştu.

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Rusya’nın hem Suriye’yi hem de Türkiye’yi eşzamanlı kontrol etmeye çalıştığını ve iyi niyetli olmadığını söyleyen Bahçeli, “Hükümetin, Rusya ile ilişkileri yeniden gözden geçirmesi temennimizdir. Ne Astana’dan ne Soçi’den ne Cenevre’den ne de diplomatik temaslardan herhangi bir sonuç bugüne kadar çıkmamıştır, çıkması da beklenmemelidir. Şehitlerimiz vebali saldırgan Suriye kadar buna ortam hazırlayan Rusya’nın omuzlarındadır. Bununla yüzleşmek şarttır” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, dün de bugün de Türk devletinin güçlü olduğunu söyleyerek, “MHP’nin olduğu yerde Türk devleti çökmez, çökemez. Felaketler karşısında bir kez daha yükseklere taşırız. Biz varsak çöküş yoktur, çürüme imkansızdır” ifadelerini kullandı.

Bahçeli son olarak, bugün ‘FETÖ’nün siyasi ayağını açıklayacak olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenerek, “FETÖ’nün siyasi ayağını açıklayacakmış, aynaya baksa ayağını da boyunu da görecek” dedi.