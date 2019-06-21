Bahçeli: Teröristbaşı HDP’nin istismarına müdahale etmek için çağrı yaptı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın HDP’nin ‘istismarına müdahale etmek için tarafsızlık çağrısı’ yaptığını savundu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Munzur Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Ali Kemal Özcan dün Öcalan’dan HDP’ye ‘seçimlerde tarafsız çizgide ısrar edilmesi’ çağrısı yaptığı bir mektup aldığını öne sürmüştü. Öcalan’ın avukatları da bugün Özcan’ın ‘Öcalan’ın mektubu’ diye aktardığı metinle birebir aynı ifadeleri içeren bir metni, ‘Öcalan’ın yazısı’ diye sunmuştu. HDP ise İstanbul seçim stratejilerinin değişmeyeceğini açıklamıştı.

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Bahçeli: HDP ve Kandil, CHP’nin yanında

Bahçeli konuyla ilgili şunları söyledi: ”23 Haziran’da sandıktan çıkacak sonuç ne olursa olsun ‘cumhur ittifakı’nın istikrarlı, inançlı ve iddialı varlığı devam edecektir. İmralı’daki teröristbaşı, HDP’nin istismarına müdahale için tarafsızlık çağrısı yapmıştır. HDP ve Kandil, CHP’nin yanında hizalanmıştır. Karşımızdaki tablo esef ve ibret vericidir.”