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Yaramazlara biraz batar!

Bahçeli: Teröristbaşı HDP’nin istismarına müdahale etmek için çağrı yaptı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın HDP’nin ‘istismarına müdahale etmek için tarafsızlık çağrısı’ yaptığını savundu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Munzur Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Ali Kemal Özcan dün Öcalan’dan HDP’ye ‘seçimlerde tarafsız çizgide ısrar edilmesi’ çağrısı yaptığı bir mektup aldığını öne sürmüştü. Öcalan’ın avukatları da bugün Özcan’ın ‘Öcalan’ın mektubu’ diye aktardığı metinle birebir aynı ifadeleri içeren bir metni, ‘Öcalan’ın yazısı’ diye sunmuştu. HDP ise İstanbul seçim stratejilerinin değişmeyeceğini açıklamıştı.

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Bahçeli: HDP ve Kandil, CHP’nin yanında

Bahçeli konuyla ilgili şunları söyledi: ”23 Haziran’da sandıktan çıkacak sonuç ne olursa olsun ‘cumhur ittifakı’nın istikrarlı, inançlı ve iddialı varlığı devam edecektir. İmralı’daki teröristbaşı, HDP’nin istismarına müdahale için tarafsızlık çağrısı yapmıştır. HDP ve Kandil, CHP’nin yanında hizalanmıştır. Karşımızdaki tablo esef ve ibret vericidir.”

HDP’den ‘mektup’ açıklaması: İstanbul seçim stratejimizde değişiklik yok

Avukatlarından açıklama: Öcalan, ‘HDP taraf ve payanda yapılmamalı’ demiş

‘Öcalan mektubu’yla gündemde: Eski mesai arkadaşına göre Özcan, megalomanyak iddiaları olan biriydi

HDP lideri Temelli: Halk kararını zaten verdi

Devlet onayıyla Öcalan mektubu iddiası: ‘Tarafsız çizgide’ ısrar edin

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Devlet onayıyla Öcalan mektubu iddiası: ‘Tarafsız çizgide’ ısrar edin

Munzur Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Ali Kemal Özcan, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın İstanbul seçimlerinde HDP’den ‘tarafsız çizgide ısrar edilmesini’ istediğini öne sürdü. Eski HDP milletvekili Ziya Pir ‘yalan haber’ sevrvis edildiğini söylerken Öcalan’ın avukatları da yarın bir açıklama yapılacağın duyurdu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise iddiayı ‘PKK-HDP savaşı’na yordu.

HDP lideri Temelli: Halk kararını zaten verdi

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın yazdığı bir mektupta İstanbul seçiminde HDP’ye ‘tarafsızlık’ çağrısı yaptığına ilişkin iddiaya ilişkin olarak, “Halk kararını zaten bir hafta önce verdi” dedi.

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