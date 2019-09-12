Bahçeli, ‘Susamam’a sessiz kalmadı: Yazacak başka şey mi bulamadılar?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çok sayıda ismin bir araya gelerek hazırladığı ‘Susamam’ isimli rap şarkısını eleştirdi.

Bir araya gelen sanatçılar, Türkiye’nin sorunlarına değinilen şarkıyı bir kliple birlikte yayınlamıştı. Şarkı ses getirmişti.

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MHP’yi takip eden gazetecilerle bir araya gelen Bahçeli’nin gündem maddelerinden biri de ‘Susamam’ şarkısıydı. “Ben her şeyi takip ederim” diyen MHP lideri, şarkıda ne amaçlandığını ‘paragraf paragraf’ bildiğini dile getirdi.

Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğer o rap’i yeni yetişen nesil bütünüyle parça parça kabul ederse her parçayı yönlendiren çevre Türkiye’yi karma karışık hale getirirler. Rap adına Türkiye’de darbe yapmaya heveslenen insanlar türer. O rap’i iyi okumak lazım.”

‘Yazacak başka şey mi bulamadılar’

Müzisyenlere “Yazacak başka şey mi bulamadılar?” diye seslenen Bahçeli, şarkıyı hazırlayanların söylemede becerilerinin olduğunu ancak yazmada becerilerinin olmadığını aktardı.

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MHP lideri şunları söyledi: “O kadar sosyolog, psikolog, sosyal ve ekonomik yönden birikimi olan insanlar o kavramları yan yana getiremez. Birileri hazırlamış vermiş, ‘Sen de rap okuyorsun al oku’ demiş. Onlar çok tehlikeli şeyler. Bazıları sanat uğruna Türkiye’yi kurban etmeye çalışıyorlar. Onlara dikkat etmek lazım.”