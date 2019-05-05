Bahçeli: Seçim yenilenirse İstanbul’a mitili atacağım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul’da seçimin yenilenmesinden yana olduklarını belirterek seçimin yenilenmesi halinde seçim gününe kadar İstanbul’da kalacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

İstanbul’da, belediye başkanlığı seçiminde çok sayıda karanlık nokta olduğunu iddia eden Bahçeli şöyle devam etti: “YSK’nın birkaç gün içinde bir karara varacağı anlaşılmaktadır. Parti olarak İstanbul’da seçimin yenilenmesinden yanayız. Demokrasiye leke sürülmesine, milli iradenin karartılmasına sessiz kalamayız. Elbette YSK’nın vereceği karara saygımız olacaktır. Bu kararın da maşeri vicdana uygun olacağı inancındayız. Beklediğimiz gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Maltepe ve Büyükçekmece Belediye Başkanlığı seçimleri tekrarlanırsa, ki hukuken ve ahlaken olması gereken de budur, o zaman seçim gününe kadar İstanbul’da bulunacağım, karargahımızı İstanbul’da kuracağım. Yani İstanbul’a mitili atacağım.”

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CHP’nin İstanbul seçimlerinin itiraz süreciyle ilgili eleştirilerine de değinen Bahçeli şunları söyledi: “CHP’li yöneticilerin YSK üyelerini tehdit eden sözleri, aba altından sopa gösteren edep ve terbiye dışı ifadeleri bir defa hukuk ihlali, demokrasi hazımsızlığıdır. Yüce Divan hatırlatması yapmaları utanç verici bir kokuşma halidir. Neymiş, YSK üyeleri Kızılay’da gezemezlermiş. Bu üslup kabadır, yaralayıcıdır, tahammülsüzdür, bayağıdır. YSK’yı baskı altına almak, şantaj diline başvurmak CHP’nin içine düştüğü çaresizliğin ve telaşın eseridir. Türkiye bir hukuk devletidir. Hâkimlerin vicdan ve iradelerine ipotek koymak hiç kimsenin harcı ve haddi değildir. CHP bu tarihi hatadan dönmelidir. CHP’li sözcüler rüzgar ekeyim derken fırtına biçeceklerini bilmelidir.”

Bahçeli, İsrail ordusunun Gazze’deki saldırılarıyla ilgili ise “İsrail ordusunun Gazze’de dünden itibaren başlattığı saldırılar masum insanların hayatlarını kaybetmesine neden olmuştur. Üstelik İsrail terörü, Anadolu Ajansı’nın Gazze’deki binasını da hedef almıştır. İsrail saldırganlığını kınıyorum” dedi.