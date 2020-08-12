Bahçeli: Seçim 2023’te yapılacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli erken seçim tartışmalarının mahsurlu olduğunu, seçimlerin 2023 yılının haziran ayında yapılacağını söyledi.

Fotoğraf: AA

Bahçeli, “Erken seçim tartışmaları mahsurludur, sinsi ve sivri bir amaca matuftur; milletvekili genel seçimi 2023 yılının haziran ayında yapılacaktır” dedi.

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Bahçeli, Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki doğal gaz aramalarıyla ilgili Mısır’la vardığı anlaşmaya da değindi.

Bahçeli, “Türkiye’yle Almanya’da müzakere masasına oturan Yunanistan’ın, Mısır’la geçersiz ve yok hükmünde bir anlaşma imzalaması ahlaksız bir tertiptir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin, enerji kaynakları arama çalışmalarına yeniden başlayacağını açıklaması ve sismik araştırma gemisi olan Oruç Reis’in Doğu Akdeniz’de belirlenen bölgeye gelmesi, uzun süredir anlaşmazlık yaşanan NATO müttefiki Yunanistan ile gerilimi yeniden alevlendirmişti.