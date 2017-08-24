Bahçeli savaş tamtamlarını başlattı: Irak’ta referandum savaş sebebi sayılmalı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde (KBY) düzenlenmesi beklenen bağımsızlık referandumunun savaş sebebi sayılması gerektiğini savundu.

KBY’de bağımsızlık referandumunun tarihi 25 Eylül. Şu zamana kadar Batılı ülkeler doğru zaman olmadığını, asıl mücadelenin IŞİD’e karşı verilmesi gerektiğini söyleyerek referanduma sıcak bakmamıştı. Türkiye’nin de başından beri karşı çıktığı, son olarak ‘iç savaşa yol açabileceği’ uyarısında bulunduğu referandum için KBY Başkanı Mesud Barzani geri dönüşün olmadığını söylemişti.

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Bahçeli, bugün yaptığı basın toplantısında Barzani’ye sert çıkarak dozu artıran açıklamalarda bulundu.

MHP lideri, “Barzani’nin Türkmen kentlerini hedef alan referandum hazırlığının karşısında durulmalıdır. Bu referandum Türkiye için gerekirse savaş sebebi sayılmalıdır” dedi.

Bahçeli, “Milli gücümüzü ne pahasına olursa olsun göstermeliyiz. Peşmerge yönetimi Türk milletini sabrını zorlamaktan vazgeçmelidir” diye konuştu.

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