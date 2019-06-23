Bahçeli: Sandığa herkes saygı duymalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul belediye başkanı seçilmesine ilişkin, “Sandık demokrasinin namusudur ve herkes saygı duymalı” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

31 Mart’ta yapılan seçimlerde İstanbul’u İmamoğlu 13 bin 789 oy farkla kazanmış, AKP’nin itirazı üzerine Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçimi iptal ederek 23 Haziran’da yenilenmesine karar vermişti.

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Anadolu Ajansı’na göre saat 20.25 itibariyle sandıkların yüzde 99.4’ü açıldı. İmamoğlu’nun oy oranı yüzde 54.03 iken ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Binali Yıldırım’ın oy oranı yüzde 45.09. İki aday arasındaki oy farkı ise 777 bin 581.

Katılım seviyesinin yüksek olmasını ‘sevindirici bir gelişme’ olarak niteleyen Bahçeli, Türkiye’nin gerçek gündemine dönmesi gerektiğini belirtti.

MHP lideri ‘cumhur ittifakı’nın geleceğine de değindiği yazılı açıklamasında şunları söyledi:

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‘Üstümüze düşeni yaptık’

“Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı’nın ruhuna uygun olacak şekilde üzerine düşen sorumluluğu harfiyen yerine getirmiş, Sayın Binali Yıldırım’a azim ve kararlılıkla destek vermiştir. Buna sağduyu ve vicdan sahibi her insanımız kefil ve şahittir.

‘İnkar siyaseti kaygı verici ölçüde mesafe aldı’

31 Mart’ta İstanbul seçimlerine damga vuran usulsüzlük ve yolsuzlukların gölgesinde iptal edilerek tekrarı yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Seçimi demokrasi tarihimizde unutulmayacak olay ve ilişki ağlarına sahne olmuştur.

Haksız ve hukuksuz mağduriyet üzerine bina edilen çarpık siyaset dilinin İstanbul’a ne getirip ne götüreceğini önümüzdeki süreçte daha iyi görmek mümkün ve muhtemeldir. Milli iradenin ipotek altına alınması gayesiyle tedavüle sokulan algı oyunları, kamçılanan istismar ve inkâr siyaseti maalesef kaygı verici ölçüde mesafe almış, ileri derecede propaganda diline hâkim olmuştur.

‘Türkiye esas gündemine dönmeli’

Şu anki tabloya göre CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının öne çıkması 23 Haziran seçimine bakışımızı asla değiştirmeyecek, hakkın ve hakikatin safındaki inançlı duruşumuzu etkilemeyecektir.

Türkiye artık esas gündemine dönmeli, seçim süreci kapanmalıdır. Bu kapsamda yeni bir erken seçim bahsi açmak ülkemize yapılacak en büyük kötülükler arasındadır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ihtiyaç duyduğu reformlar, yasal düzenlemeler, kurumsal düzeltmeler ve geleceği kavrayıp kucaklayan milli stratejiler ortak akıl ve ortak çabayla hayata geçirilmelidir.

‘Cumhur ittifakı varlığı müdafaa edecektir’

2023 Lider Ülke Türkiye vizyonuna birlik ve beraberlik içinde ulaşılmalıdır. Türk milleti ertelenmesi ve ötelenmesi imkânsız olan ağır meselelerinin hallini ve hafifletilmesini sabırla beklemektedir.

Bilinmelidir ki Cumhur İttifakı kutlu varlığını güçlü bir şekilde muhafaza ve müdafaa edecektir. Hiç kimse Cumhur İttifakı üzerinde spekülasyona tevessül etmemelidir. Kaldı ki Türkiye’nin artan iç ve dış sorunlarına karşı Yenikapı ruhuyla hareket edeceğimiz tartışmasız bir gerçektir.

‘Şımarıklığa heves edenler hesabın döneceğini bilmeli’

23 Haziran seçimi sonuçlarını yanlış yorumlayıp şımarıklığa heves edenler varsa yanlış hesabın mutlaka ters döneceğini iyi bilmelerinde yarar olacaktır.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Seçiminin ülkemize, milletimize ve İstanbul’umuza hayırlı olmasını diliyorum. 23 Haziran seçim sonucu üzerinde herkesin teferruatlı analiz ve değerlendirme yapmasının demokrasimiz ve geleceğimiz açısından mühim ve mecburi olduğu inancındayım.

11 Mayıs’tan bugüne kadar gece gündüz çalışan, fazilet ve fedakârlık numunesi olan Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in bütün muhterem mensuplarını, İstanbul il ve ilçe teşkilatlarımızı ayrı ayrı kutluyor, hepsine yürekten teşekkür ediyorum.”