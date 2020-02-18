Bahçeli Rusya’nın uyarısını takmadı: Putin’e göre mi davranalım?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Rusya’yı Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın hamisi olarak tanımlayarak, “Biz Rusya’yı 93 harbinden biliriz. Boğazlar üzerindeki emellerinden tanırız. Esad gitmeden, koltuğundan indirilmeden barış ve istikrar mumla aranacaktır” dedi.

Fotoğraf: DHA

Bahçeli’nin İdlib’de 13 Türk askerinin Suriye ordusunun saldırısında hayatını kaybetmesininden Rusya’yı da sorumlu tutan açıklamaları Moskova’nın tepkisini çekmiş, Rusya Dışişleri Bakanlığı ‘anlaşılmaz bir yorum’ diye değerlendirdiği bu tutuma yönelik, “Suriye’deki krizin çözümü konusunda ülkelerimiz arasındaki yapıcı diyaloğa hiçbir şekilde katkıda bulunmayan kışkırtıcı yorumlardan kaçınılması gerektiğini düşünüyoruz. Trajik olayların, iç siyaset tartışmalarında ‘puan‘ kazanma amacıyla kullanılmasının kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz” diye açıklama yapmıştı.

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‘Rusya’yı hiçbir maske artık gizleyemez‘

Partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuşan Bahçeli, Rusya’nın açıklamasına şu yanıtı verdi: “Rusya’yı hiçbir maske artık gizleyemez. Rusya devlet başkanı önce Esad’a sıçrayan, sonra kendi eline bulaşan kanı temizlemelidir. Bizim bu duruşumuzdan Rusya Dışişleri Bakanlığı rahatsızlığını resmen duyurmuştur. Varsın olsun. El ile gelen düğün bayram. İdlib’de şehitlerimizi nereye koyacağız? Tacizlere tepki göstermeyecek miyiz? Zulme ortak mı olalım? Putin söylesin, elinde reçete varsa ona göre mi davranalım? ABD ve Rusya’nın yergisini değil, övgüsünü alsaydık kime ne anlatacaktık? Kremlin iyi bilmelidir ki biz şehidi siyasi istismara tahvil edecek kadar alçalmayız. Vakti saati geldiğinde, biz bu hesabı faillerinden mutlaka sorarız. Açıklamalarını aynen kendilerine iade ederek, yeni açıklamalarını merakla bekleriz.”

‘Ülkemiz mücadelenin tam ortasında’

Bahçeli, Türkiye’nin sınır ötesinde ve sınır içinde kesintisiz ilerleyen ‘milli bir direniş halinde’ olduğunu söyleyerek, “Ülkemiz çok cepheli, etkili, yönlü bir mücadelenin tam ortasındadır. Bu yalın gerçeği inkar etmek akıl fukaralığına işarettir” dedi.

Bahçeli, Türkiye’nin işgal ve istila amacının olmadığının ortada olduğunu söylerken, “Aslına bakarsanız tesir alanı açısından değerlendirdiğimizde şu anki mücadele partiler üstü muhtevaya haizdir” diye konuştu.

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Hiçbir ülkenin taşında, toprağında gözlerinin olmadığını belirten Bahçeli, “Ancak ‘Suriye’de ne işiniz var’ diyen küresel şer odaklarına verilecek cevabımız vardır. Türkiye’nin neden Suriye’de ya da Libya’da olduğunu sorgulayan küresel güçlere, ‘Sizin orada ne işiniz var’ demek doğal hakkımızdır” dedi.

Bahçeli, Türkiye’nin yeterince insani sorumluluğunu yerine getirdiğini ve yeni sığınmacı dalgasını kaldıramayacağını belirterek, “Esad akıl ve vicdan tutulması yaşayarak, kendi halkının kanını akıtmakta, canını almaktadır” dedi.

‘İdlib’deysek nedeni Anadolu savunmasıdır’

Esad’ın, topraklarını Rusya ile bombaladığını söyleyen Bahçeli, “Ateşkesin takibi için gözlem noktaları taciz ve tahrik kıskacındadır. Hani Soçi mutabakatı? Nereye gitti görüşmeler? İkili temaslar, telefon diplomasileri… Esad 4 defa ateşkes ilanı yapmamış mıydı?” dedi.

“Biz İdlib’deysek bunun nedeni Anadolu savunmasıdır” diyen Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti:

“17 Eylül 2018’de sayın cumhurbaşkanı ile Sayın Putin Soçi’de 10 maddelik mutabakata imza atmıştır. Bu mutabakatın ikinci maddesine göre, Rusya gerekli önlemleri alacaktı. Korundu mu hayır. İdlib gerginliği azaltma bölgesi korunarak ülkemizin gözlem noktası güçlendirilecekti, olmadı.

14 Ocak’ta Türkiye ve Suriye yetkilileri anlaşmaya onay vermemiş miydi? Türkiye verdiği sözün arkasındadır. Rejim unsurlarının çekilmesi hem kendi hayırları hem bölge için mecburiyettir. Türkiye’nin şakası yoktur. Az çoktan çok gider. Gidenlerin alayı Esad rejiminden olacaktır.”

ABD’ye çıkıştı

İdlib’de silahların derhal susması gerektiğini söyleyen Bahçeli, ABD’nin Suriye özel temsilcisinin İdlib’de hayatını kaybeden Türk askerlerine “Şehit” demesiyle ilgili, “ABD’nin Suriye özel temsilcisinin algı operasyonlarına kanacak yoktur. ABD hem yanımızda olduğunu açıklıyor, hem de YPG’ye 200 milyon dolar bütçe ayrıldığını açıklamaktan utanmıyor” dedi.

Akıncı’nın sözlerini yorumladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “‘Kıbrıs Türktür Türk kalacak’ sözü geride kaldı” sözlerini eleştiren Bahçeli, “Akdeniz’de yüzen karanlık emellerin tercümesi değil midir? Olan biten çirkinlikleri görmeyelim mi? Milli bir duruşla taşın altında gövdemizi koymayalım mı” ifadelerini kullandı.