Bahçeli, ‘reform’u olumlu karşıladı: Muhteşem bir kalkış yaşanacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ekonomide reform yapılacağı söylemlerine ilişkin “Muhteşem bir kalkış yaşanacak” dedi.

Fotoğraflar: AA

Hazine ve Maliye bakanı ile Merkez Bankası başkanının değişmesi, ardından hükümetten ekonomi ve yargıda reforma yapılacağı yönündeki açıklamalar, piyasalarda olumlu karşılanmıştı.

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Meclis’teki grup toplantısında konuşan MHP lideri, ‘ekonomide açılan ya da açılacak yeni ufuklarla, demokrasi ve hukuk alanlarında kuvveden fiile geçecek sağlam ve sağduyulu hamlelerle fasit çemberin kırılacağını’ dile getirdi.

Bahçeli, ‘muhteşem bir kalkışın yaşanacağını’ düşündüğünü belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye’nin aradığı ve ihtiyaç duyduğu tarihi bir yönetim reformu olarak devrededir. Gereken ve planlanan diğer reformların birbirine eklemlenerek ifa ve icrası Türkiye’nin hızına hız katacaktır. Biz gelecekten umutluyuz. Yarının bugünden daha iyi olacağına inanıyoruz. Yerimizde saymayacağız, patinaj yapmayacağız, sürekli bir adım önde olacağız, daha doğru bir ifadeyle olmak mecburindeyiz.”