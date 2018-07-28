Bahçeli pastöre karşılık Gülen’i istedi: Ya bir yol ağzında ya da köprü başında

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, pastör Andrew Brunson’un ev hapsine alınması sonrasında ABD tarafından yapılan açıklamalara tepki göstererek, “Türk milletine tehdit işlemez, tarihin hiçbir döneminde de işlememiştir” dedi.

Pastör Brunson’ın serbest bırakılmasını talep eden ABD yönetimine seslenen Bahçeli, “ABD, Pensilvanya’daki haini verirse her hal ve şartta bir takas imkân ve ihtimali doğabilecektir. Nasıl olsa, suçluların, ajanların ve hainlerin değiş-tokuşuna Soğuk Savaş yıllarında epey tesadüf edilmiştir. Kanaatim odur ki, ya bir yol ağzında, ya da bir köprübaşında suçluların takası sağlanabilecektir…” dedi.

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İzmir’de 35 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılanan ABD’li pastör Andrew Brunson adli kontrol kararıyla ev hapsine alınmıştı.

Bunun üzerine önce ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ardından da Trump, Brunson’ın serbest kalmaması halinde Türkiye’ye ciddi yaptırımlar uygulanacağını açıklamıştı.

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MHP liderinin ABD’nin yaptırım açıklamasına tepkisiyse şu şekilde oldu: “Türkiye-ABD ilişkilerini casusluk suçlamasıyla bağımsız ve tarafsız Türk mahkemesinde yargılanan bir Papaz riske atıp krize sokuyorsa ne söylense nafiledir. ABD Başkanı Papaz peşine düşeceğine ülkesinde misafir ettiği FETÖ’cüleri ne zaman iade edeceğini düşünmelidir. Türkiye tam bağımsız, tam bağlantısız bir ülkedir. Onun bunun ağzına bakmadık, bakmayacağız. Papaz bahanesiyle şantaja boyun eğmeyiz, eğmeyeceğiz. Tehdit acizlerin zaafı, korkakların zayıflığıdır. Kaldı ki, Türk milletine tehdit işlemez, tarihin hiçbir döneminde de işlememiştir. Papazı isteyen ABD, Pensilvanya’daki haini verirse her hal ve şartta bir takas imkân ve ihtimali doğabilecektir. Nasıl olsa, suçluların, ajanların ve hainlerin değiş-tokuşuna Soğuk Savaş yıllarında epey tesadüf edilmiştir. Kanaatim odur ki, ya bir yol ağzında, ya da bir köprü başında suçluların takası sağlanabilecektir…”