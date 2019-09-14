Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bahçeli: Otomobil sergisi açan kırık sandalyeliler nereye varmak istemektedir?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bayburt’ta, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yenikapı’da sergilediği araçlara gönderme yaparak, “Yenikapı’ya otomobil sergisi açacak kadar çıldıran kırık sandalyeliler nereye varmak istemektedir” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: DHA

31 Mart seçimini kazanan MHP’li Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’yi ziyaret eden Bahçeli’nin halka seslendiği konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nu hedef aldı.

Reklam

İmamoğlu’nun ihtiyaç fazlası olduğunu ve iade edileceğini söylediği, Yenikapı’da sergilenen yüzlerce araca değinen Bahçeli, CHP’lilerin ‘Yenikapı ruhundan ziyade, Yenikapı’da araç sergisi açma sevdasında’ olduğunu savundu. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, çarşamba günü, Beştepe’de büyükşehir belediye başkanlarıyla buluştuğun toplantıda sandalyesi kırılan İmamoğlu’na ‘kırık sandalyeliler’ diye hitap etti.

CHP’nin emperyalizmin gece bekçisi olduğunu öne süren Bahçeli, “CHP Genel Başkanı, Türkiye yönetilmiyor, savruluyor iddiasındadır. Aslında kendisi savruluyor” dedi.

Yeni hükümet sistemini kötü göstermek için iftira yarışına girenlerin CHP’nin kanatları altında olduğunu söyleyen Bahçeli şöyle devam etti: “Afrin’e Zeytin Dalı harekatı yapılır, ‘Ne işimiz var orada, sakın şehir merkezine girmeyin’ derler. Kandil CHP’ye arka çıktıkça kirli çamaşırlar birer birer ortaya saçılmaktadır.”

Reklam

‘Serok Ahmet ne yapsa boştur’

MHP lideri, AKP’den istifa ettiğini duyuran ve yeni parti kurma hazırlığında olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu ise şu sözlerle eleştirdi: “Partisinden istifasıyla gizli gündeme uygun olan serok Ahmet iki de bir başını kaldıran ve geçmişte kozmik odayı kozmetik odaya çeviren FETÖ’yü buraya sokan şahıs ne yapsa boştur.”

İBB: Toplamda 1247 kiralık araç sistemden çıkarıldı, yıllık tasarruf 50 milyon lira

İmamoğlu: İhtiyaç fazlası 1300 araç iade edilecek

MHP’ye göre ‘siyasi etik kurulu’ öneren CHP ‘şov yapıyor’

SON HABERLER

Yeni Akit yine ‘lider’: 2018’de medyada 6 bin 517 nefret söylemi içeriği saptandı

‘Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi’ araştırması kapsamında, 2018 yılında ulusal, etnik ve dinî grupları hedef alan 4839 köşe yazısı ve haber metni tespit edildi. 205 metinde, birden fazla gruba yönelik farklı kategorilerde nefret söylemi üretildiği için, bu yazılar birden fazla kez incelenmiş oldu ve 5044 yazı saptandı. İncelenen tüm yazılarda 98 farklı grup hakkında 6517 adet nefret söylemi içeriği tespit edildi.

Akşener: Erken seçim beklemiyorum ama taşınabilir bir Türkiye yok

İYİ Parti Genel Başkanı, bugün itibariyle erken seçim beklemediğini dile getirerek, “Ama taşınabilir bir Türkiye de yok” dedi. Akşener partisinin 2023’teki seçimlerde ‘anahtar’ konumunda olacağını ve bu seçimlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kazanma şansının olmadığını savundu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...