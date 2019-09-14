Bahçeli: Otomobil sergisi açan kırık sandalyeliler nereye varmak istemektedir?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bayburt’ta, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yenikapı’da sergilediği araçlara gönderme yaparak, “Yenikapı’ya otomobil sergisi açacak kadar çıldıran kırık sandalyeliler nereye varmak istemektedir” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: DHA

31 Mart seçimini kazanan MHP’li Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’yi ziyaret eden Bahçeli’nin halka seslendiği konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nu hedef aldı.

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İmamoğlu’nun ihtiyaç fazlası olduğunu ve iade edileceğini söylediği, Yenikapı’da sergilenen yüzlerce araca değinen Bahçeli, CHP’lilerin ‘Yenikapı ruhundan ziyade, Yenikapı’da araç sergisi açma sevdasında’ olduğunu savundu. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, çarşamba günü, Beştepe’de büyükşehir belediye başkanlarıyla buluştuğun toplantıda sandalyesi kırılan İmamoğlu’na ‘kırık sandalyeliler’ diye hitap etti.

CHP’nin emperyalizmin gece bekçisi olduğunu öne süren Bahçeli, “CHP Genel Başkanı, Türkiye yönetilmiyor, savruluyor iddiasındadır. Aslında kendisi savruluyor” dedi.

Yeni hükümet sistemini kötü göstermek için iftira yarışına girenlerin CHP’nin kanatları altında olduğunu söyleyen Bahçeli şöyle devam etti: “Afrin’e Zeytin Dalı harekatı yapılır, ‘Ne işimiz var orada, sakın şehir merkezine girmeyin’ derler. Kandil CHP’ye arka çıktıkça kirli çamaşırlar birer birer ortaya saçılmaktadır.”

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‘Serok Ahmet ne yapsa boştur’

MHP lideri, AKP’den istifa ettiğini duyuran ve yeni parti kurma hazırlığında olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu ise şu sözlerle eleştirdi: “Partisinden istifasıyla gizli gündeme uygun olan serok Ahmet iki de bir başını kaldıran ve geçmişte kozmik odayı kozmetik odaya çeviren FETÖ’yü buraya sokan şahıs ne yapsa boştur.”