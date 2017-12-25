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Yaramazlara biraz batar!

Bahçeli ‘orman kanunu’nu savundu: Gocunanlar FETÖ’nün kurşun askerleridir

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MHP lideri Devlet Bahçeli olağanüstü hal kapsamında yayınlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hakkında Twitter üzerinden bir açıklama yaptı.

Fotoğraf: DHA

‘Darbe girişimi ve devamındaki terör eylemlerine müdahale eden sivillere ceza muafiyeti’ni öngören maddenin “Siyasi ve ideolojik provokatörler tarafından büyük ve tehlikeli bir tartışmanın odağına yerleştirildiğini” söyleyen Bahçeli, “Hep aynı simalar, hep aynı nakaratlar, hep aynı itham ve iftiralar yine sahne almıştır. Alayına yazık, hepsine yazıklar olsun!” dedi.

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Bahçeli açıklamasında KHK’da cezasızlık öngören söz konusu maddeyle ilgili şöyle devam etti:

“Ne var bunda? CHP niye rahatsızdır? HDP niye hoplamaktadır? İP niçin huzursuz, Barolar Birliği Başkanı neden keyifsizdir? 15 Temmuz’da milli beka zillet ve zulmet dolu saatlerde bizzat millet tarafından savunulmuştur. Bundan gocunanlar FETÖ’nün kurşun askerleridir.

FETÖ’ye cesaretle direnenler, darbecilere meydan okuyanlar, istilacılara vatanı dar edenler yargılansın, cezai sorumlulukları doğsun mu isteniyor? Bu soruya evet diyenler var ise bize göre vatan hainidir, FETÖ’nün uyanmış ve harekete geçmiş kripto koludur.”

‘Gül’ü endişeyle takip ediyorum’

Bahçeli, 696 sayılı KHK’daki ‘muğlaklığın’ hukuk devleti açısından ‘kaygı verici’ olduğunu söyleyen 11’inci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e de çattı: “İnsanlar sokakta birbirlerinin kafasına sıkarmış, iç savaş çıkarmış, militarist bir toplum ve devlet yaratılıyormuş. 11. Cumhurbaşkanı Gül de hukuk devleti açısından muğlak ve kaygı verici buluyormuş. Ben de vehme kapılmış bu zihniyetleri endişeyle takip ediyorum.”

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