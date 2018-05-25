Bahçeli ‘Nerde bu mafya’ dedi, İçişleri Bakanlığı Çakıcı’yı gösterdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin organize suç örgütü yönetmekten hükümlü Alaattin Çakıcı’yı ziyaret etmesinin ertesi günü İçişleri Bakanlığı, Çakıcı’nın ‘eylem hazırlığındaki adamları’na yönelik operasyonların dökümünü yayınladı.

MHP lideri, ‘genel af’ önerisini savunurken, “Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı?” demişti.

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Bahçeli önceki gün de Çakıcı’yı tedavi görmek üzere cezaevinden götürüldüğü Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nin mahkum koğuşunda ziyaret etmiş, ağır hasta olduğunu öne sürdüğü Çakıcı için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın af yetkisini kullanması gerektiğini dile getirip şunları söylemişti: “Şimdi devlete ihanet edenleri adaylık için cezaevinden alacaksın, rahatsızlığı nedeniyle önemli sıkıntılar çekmeye başlamış bir şahsı cezaevinde mahkum tutacaksın. Bunu hiç dikkate almadan mafya diyeceksin. Nerede diğer mafyalar? Bu konular üzerinde samimi ve dürüst olmak lazı.m”

Bakanlık mafya dökümü çıkarıp Çakıcı’yı içine koydu

Bahçeli’nin sözlerinin ardından İçişleri Bakanlığı’ndan ‘manidar‘ bir açıklama yapıldı. Bakanlık 2018’in başından bu yana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimlerinin yaptığı operasyonların dökümünü verirken 2017’nin bilançosunu da hatırlattı.

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Açıklamada Çakıcı, Şirinler, Sarallar, Kürt Ahmet grubu, Fırat Delibaş grubu gibi oluşumlara yönelik operasyonlar sıralandı.

İçişleri Bakanlığı 2018’e ilişkin organize suç operasyonlarını anlatırken aynen şöyle dedi: “Alaattin Çakıcı liderliğindeki suç örgütüne yönelik İstanbul ve Antalya illerinde gerçekleştirilen operasyonda 57 şüpheli yakalanmıştır.”

Bakanlığın açıklamasının 2017’ye ilişkin ‘önemli operasyonlar’ bölümünde ise şöyle dendi: “Alaattin Çakıcı’nın silahlı eylem yapan ve eylem hazırlığı içerisinde bulunan 8 adamı İstanbul’da, 9 adamı Ankara’da, 15 adamı İzmir’de olmak üzere toplam 32 adamı yakalanmıştır.”