Bahçeli: Ne yapsın sayın cumhurbaşkanı müzeye mi koysun; mektubu iade etmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump’ın mektubuyla ilgili cumhurbaşkanının tavrına yönelik, “Ne yapsın sayın cumhurbaşkanı, hatıra olarak saklayıp müzeye mi koysun? ABD’ye iade etmesi en doğru yoldur” dedi.

Ankara’da katıldığı bir etkinliğin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, Trump’ın ‘Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) komutanı Mazlum Kobani’yi ABD’ye davet etmesini eleştirerek, “Kod adı Mazlum, asıl adı canavar olan terörist başını ülkesine davet eden Trump, bir nefret ve melanet virüsüne yakalanmıştır” dedi.

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Bir de yazılı açıklama yapan Bahçeli, Trump’ın mektubuyla iki ülke arasındaki ilişkilere önemli ölçüde hasar ve zarar verdiğini ifade ederek, “Türk milletinin onuruyla oynama teşebbüsü alçaklıktır, kepazeliktir. Bir katilin müttefik tarafından takdir ve taltif edilmesi ayıptır, had bilmezliktir, namertliktir” ifadelerini kullandı.

‘Türk halkı mektupu gıyaben yırtıp çiğnemişir’

Türk milletinin Trump’ın mektubunu gıyaben yırttığını ve çiğnediğini belirten Bahçeli şöyle devam etti: “KKTC Cumhurbaşkanı ise, çirkef ve çirkin mesajlarıyla Kıbrıs Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı’nı aynı kefeye koyarak oturduğu koltuğa, dökülen şehit kanlarına, Kıbrıs Türklüğüne ihanet ettiğini kanıtlamıştır.”

‘CHP Türk milletine hakaret etmiştir’

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Trump’ın Türkiye’deki derin gırtlağı’ olduğunu belirterek şunları ifade etti: “CHP liderinin, Trump’ın zelil mektubunu grup toplantısında okuması, Barış Pınarı Harekatı’na içi yana yana destek açıklaması ne vatan sevgisiyle, ne de sorumlu ve sağduyulu siyaset anlayışıyla kesinlikle bağdaşmayacaktır.”

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CHP’nin, Barış Pınarı Harekatı’na karşı tesis ve temin edilmiş çok aktörlü kara propagandaya ‘payandalık ve kuryelik’ yaptığını iddia eden Bahçeli, “Türk düşmanlarına ikmal sağlamış, terör örgütleriyle dolambaçlı yollardan selamlaşmış, kuytu köşelerden paslaşmıştır. Yaşananlar gerçekten de hazindir, sarsıcıdır, Türk milletine hakarettir” ifadelerini kullandı.

‘Paraların hesabını soruyorsun, o zaman ara bul’

MHP lideri, gazetecilerin sorularını yanıtlarken ise Kılıçdaroğlu’nun parti grup toplantılarında bahsettiği ‘şehit ve gaziler için toplanan paraların akıbeti’ konusuyla ilgili, “Şu para nereye gitti bu para nereye gitti, o zaman ara bul” dedi.

Bahçeli, Şili ve Lübnan’da yaşanan toplumsal ayaklanmaları örnek vererek şöyle devam etti: “Kemal Kılıçdaroğlu’nda bunu Türkiye’de gerçekleştirecek kapasite ve kadro yok. Eğer böyle bir düşüncesi varsa, sonu onun için kötü olur.”