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Yaramazlara biraz batar!

Bahçeli: Ne ABD ne Erbil benim Kürt kökenli kardeşlerimizi sevdiğim kadar sevemez

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD’nin eski Türkiye Büyükelçisi ve eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’in “Bahçeli’yi tek bir cümleyle özetleyebilirsiniz. Önemli olan tek şey Türkiye’nin ulusal gündemidir ve orada Kürtlere yer yoktur” sözlerine tepki gösterdi: “Ne Erbil, ne Washington, ne de Brüksel benim Kürt kökenli kardeşlerimizi sevdiğim kadar sevemez.”

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Bahçeli’nin Twitter hesabındaki çıklaması şöyle:

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“Türk’ün Sünni’si, Şii’si olmaz, nitekim Türk Türk’tür, başka tasvire ve tefrike sığmaz. Türklüğe baraj konulamaz, duvar örülemez.Bilinsin ki, Ötüken’in stratejik aklı köreltilemez, kutlu hedeflerinin üzeri çizilemez. Geçmişte demiştim, yine diyorum: Yavuz ne kadar Türk ise Şah İsmail de o kadar Türk’tür. İkisi de Türk büyük hünkârıdır. Cem de bizim semah da… Cami de bizim Cemevi de… Ankara ve Bakü neyse Horasan, Erdebil, İsfahan bizim gözümüzde odur. Türk, Türk’e hasım edilemez. Aynı gerçekler hiç kuşkusuz Kürt kökenli kardeşlerim için de geçerlidir.

ABD’nin Suriye eski Özel Temsilcisi James Jeffrey bizi Kürt düşmanı göstermeye çalışmış. Çakal fermanını Bozkurt hükmü yırtar. Ne Erbil, ne Washington, ne de Brüksel benim Kürt kökenli kardeşlerimizi sevdiğim kadar sevemez. Geçin bu zalim senaryoları, biz bize şükür yeteriz.”

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