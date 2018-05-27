Bahçeli çıtayı yükseltti: ‘Cumhur ittifakı’ tarihin akışını değiştirecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘cumhur ittifakı’nın tarihin akışını değiştireceğini öne sürdü.

Ankara Kızılcahamam’da konuşan Bahçeli, “Aziz milletimizin vicdanında doğan cumhur ittifakı, 2023’e güçlü girmeyi sağlayacak ve tarihin akışını değiştirecek” dedi.

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Rotasız bir gemi konumuna düşmediklerini belirten MHP lideri, sözlerine şöyle devam etti: “Bizim güdük akılların anlamayacağı hedeflerimiz vardır, bizim kızıl elmamız vardır.”

Bahçeli şunları söyledi: “Ülkemizin ve bölge coğrafyamızın içinden geçtiği bu günleri aşmak için olağanüstü gayret göstermeliyiz. Engellere takılıp tökezleyecek basiretsizlik bize uzaktır. Vatanımız üzerindeki kirli tezgah ve emelleri tarihin çöplüğüne gömeceğiz. Vatanımızın ve aziz milletimizin birliği için varını yoğunu ortaya koyan şehitlerimizin hatıraları yolumuzu aydınlatacak, mücadelemize güç katacaktır. Millet, devlet, bayrak uğruna hayatını kaybeden tüm aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyor, rahmet diliyorum.”