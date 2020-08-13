Bahçeli: Muharrem İnce, CHP içinde Atatürk’e dönüş hareketini başlatacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Muharrem İnce’nin ‘Bin Günde Memleket Hareketi’ne ilişkin, “4 Eylül’de, Sivas Kongresi’nin ruhuyla atacağı adımla CHP içinde Atatürk’e dönüş hareketini başlatacaktır“ dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Bir süredir yeni parti kuracağına dair spekülasyon yapılan CHP’li Muharrem İnce bugün Ankara’da basın toplantısı düzenlemiş, 4 Eylül’de Sivas’tan ‘Bin Günde Memleket Hareketi’ni başlatacağını açıklamıştı.

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Bahçeli, basın mensuplarının sorularına yazılı cevap verdi.

MHP lideri, “Muharrem İnce bugün bir hareket başlattı. Sizin yorumunuzu alabilir miyiz?” sorusu üzerine şunları kaydetti: “Sayın Muharrem İnce, 2018 yılından beri kendisine yöneltilen eleştiri ve suçlamalara maruz kaldı. Gördüğümüz kadarıyla haksızlıklara ve ayrımcılığa uğradı. Parti kurar mı, kurmaz mı bilemiyorum ama bildiğim ve tespit ettiğim husus şudur: 4 Eylül’de, Sivas Kongresi’nin ruhuyla atacağı adımla CHP içinde Atatürk’e dönüş hareketini başlatacaktır. Değerlendirmem budur. Yani kaynağından ve kökünden kopan CHP’yi özüne döndürmek maksadıyla çaba sarfedecektir. Anlaşılan odur ki bin günde memleket parolasıyla Atatürk’ü ve kurucu değerleri, hareketinin mihveri yapacağı anlaşılmaktadır. CHP’nin içişlerine bizim karışmamız elbette doğru olmayacaktır. Ama gördüğümüz gerçekler de bunlardır. CHP’de Atatürk’ün ahı tutmuş, geçmişe özlem yeşermiş ve yükselmiştir. Artık taşeron ve teslimiyetçi bir zihniyetin geldiğimiz bu aşamada işi oldukça zordur.”