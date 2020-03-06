Bahçeli, ‘Moskova zirvesi’nden memnun

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘Moskova zirvesi’nin sonucundan memnun kaldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün (5 Mart) Moskova’da bir araya gelerek ‘askeri faaliyetlerin durdurulması’ üzerinde anlaşma sağlamıştı.

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Bahçeli’nin değerlendirmesi şöyle: “Türkiye’nin İdlib’den başı eğik geri dönüşü muhal bir hayaldir. Ateşkes kararını ihlal eden, eli tetiğe giden, sabotaj ve provokasyona yeltenen kim olursa olsun insanlık alemi karşısında suçlu olacak, elbette hak ettiği bedeli misliyle ödeyecek, ağır vebal altında kalacaktır. Moskova’daki Liderler Zirvesi’nde aklı-ı selimin öne çıkması, sağduyu ve sorumlu siyaset anlayışının hakim olması memnuniyet vericidir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, rejim güçlerinin ve Rus askeri varlığının ateşkes kararına eksiksiz ve harfiyen riayet etmeleridir.”