Bahçeli: Montrö kırmızı çizgimizdir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Lozan Antlaşması’nın ‘tamamlayıcı halkası’ dediği Montrö Sözleşmesi’nin kendileri için ‘kırmızı çizgi’ olduğunu söyledi.
104 emekli amiral 3 Nisan’da geceyarısı Montrö Sözleşmesi ve ‘cüppeli takkeli komutan’la ilgili ortak açıklama yayınlamıştı. Bildiri, hükümet kanadı tarafından ‘darbe hevesi’ne yorulmuş, re’sen soruşturma başlatılmıştı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘daha iyisini bulana kadar’ Montrö Sözleşmesi’ne bağlı olduklarını ifade etmişti.
‘Demokrasinin yüz karası’
Meclis’te grup toplantısında konuşan MHP lideri, “Vehimlerinin ve gizli emellerinin esiri olan 104 emekli amiral Türk demokrasi tarihinin kara bir lekesidir” dedi.
Bahçeli, ‘bu lekeyi temizlemenin demokrasinin, hukukun ve milli iradenin tarihe karşı namus ve şühedaya vefa borcu’ olduğunu dile getirdi.
MHP lideri, “Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Lozan Antlaşması’nın tamamlayıcı bir halkası, ayrılmaz bir parçasıdır. Aynı zamanda bizim kırmızı çizgimiz, Karadeniz’in barış ve istikrar güvencesidir” diye konuştu.
‘Darbe çağrısı’
Bahçeli, şöyle devam etti: “Bu çağrı bal gibi darbe çağrısıdır. Bu bildiri demokrasiyi hedef alan torpidodur. Bu bildiri hukuk gaspı milli iradeye doğrultulmuş silahtır. Darbe heveslileri, bildiri başında zaman öldüren hayasızlar, muhtıracı münafıklar, elindeki silahı millete çevirmeyi aklından geçiren vatansızlar önce bizim bedenimizi çiğnemek mecburiyetindedir. Ve böylesi bir an geldiğinde ya şerefimizle şehit oluruz ya da şerefsizleri birer birer toprağa gömeriz.
‘Hesap verme vakti’
Şimdi bu bildiriye imza atanların hesap verme vakti gelmiştir. İbreti alem için, 104 emekli amiralin rütbeleri sökülmelidir. Emeklilik hakları ellerinden alınmalı, emekli maaşları kesilmelidir. Bildiriyle ilgili adli ve idari soruşturma derinleştirilerek tekemmül ettirilmelidir.”
CHP’ye eleştiri
MHP lideri, ‘CHP yönetiminin bir kere daha demokrasiyle ters düştüğünü’ savunarak “Bir kez daha darbe hasreti çeken çapulcularla birleşmiştir. 4 Nisan bildirisinin görünmeyen imzası Kılıçdaroğlu’na aittir” ifadesini kullandı.
AYM’ye yüklendi
Bahçeli, HDP’nin kapatılması talebiyle hazırlanan iddianameyi eksiklileri gerekçe göstererek iade eden Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kapısına kilit vurularak yeniden yapılandırılmasını istedi.
MHP lideri şunları söyledi: “Anayasa Mahkemesi’nin mevcut haliyle milletimizin vicdanında karşılığı yoktur ve mahkeme başkanının tarafsızlığı söz konusu değildir. Bu mahkemenin kapısına kilit vurularak yeni baştan yapılandırılması bir adalet, siyaset ve demokrasi sorumluluğudur.”
Erdoğan: Daha iyisini bulana kadar Montrö’ye bağlıyız
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