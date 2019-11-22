Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bahçeli: Milletvekili seçimleri zamanında yapılmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Milletvekili genel seçimleri zamanında, yani 2023 yılının haziran ayında yapılmalıdır” dedi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

İlk olarak HDP erken seçim çağrısı yapmış ve muhalefet kanadından destek istemişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da iktidara seslenerek “İstiyorlarsa yarın sabah getirsinler, biz seçime onay veririz” demişti.

Reklam

Bahçeli’nin açıklaması şöyle: “Görüşümüz nettir. Milletvekili Genel Seçimleri zamanında, yani 2023 yılının haziran ayında yapılmalıdır.

Cumhurbaşkanı üzerinden tartışmalar CHP’deki hesaplaşmanın deşifre ve delaletidir. CHP genel başkanı milli güvenliğe tehdit bir duruma gelmiştir. CHP-HDP-İP-SP Türkiye’yi risk ve belirsizliğe çekmek için el ovuşturuyor.”

HDP erken seçim çağrısını yineledi: İktidar azınlığa düştü

MHP genel sekreteri: Erken seçime ihtiyaç yok

Kılıçdaroğlu’ndan, ‘erken seçim’ çıkışı: İstiyorlarsa yarın sabah getirsinler

HDP’den erken seçim çağrısı: İktidar meşruiyetini yitirmiştir

İYİ Parti’den Türkkan’ın ‘erken seçim şartları’na tepki: Meşru görülemez

İYİ Partili Türkkan’ın erken seçim şartları: Parlamenter sistem ve beş altı bakanlık

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...