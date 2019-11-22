Bahçeli: Milletvekili seçimleri zamanında yapılmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Milletvekili genel seçimleri zamanında, yani 2023 yılının haziran ayında yapılmalıdır” dedi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

İlk olarak HDP erken seçim çağrısı yapmış ve muhalefet kanadından destek istemişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da iktidara seslenerek “İstiyorlarsa yarın sabah getirsinler, biz seçime onay veririz” demişti.

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Bahçeli’nin açıklaması şöyle: “Görüşümüz nettir. Milletvekili Genel Seçimleri zamanında, yani 2023 yılının haziran ayında yapılmalıdır.

Cumhurbaşkanı üzerinden tartışmalar CHP’deki hesaplaşmanın deşifre ve delaletidir. CHP genel başkanı milli güvenliğe tehdit bir duruma gelmiştir. CHP-HDP-İP-SP Türkiye’yi risk ve belirsizliğe çekmek için el ovuşturuyor.”