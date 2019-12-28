Bahçeli: Libya tezkeresi için olumlu oy kullanacağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2 Ocak’ta TBMM’nin olağanüstü toplanmasına ve Libya Tezkeresi’nin görüşülmesine destek verdiklerini ve olumlu oy kullanacaklarını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Yazılı açıklama yapan MHP lideri, “Bu çerçevede sözü edilen tezkereye 49 milletvekilimizle olumlu oy kullanacağımızı da herkesin bilmesinde yarar vardır” ifadelerini kullandı.

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‘Milli güvenliğin kilit taşı’

Bahçeli şöyle devam etti “Mesela Libya güvenli ise Türkiye de güvenli olacaktır. Suriye sakinse, Irak sükûnet içindeyse Türkiye’nin tehdit algılamaları zayıflayacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Mustafa Şerif takma ismiyle ve sahte pasaportla Libya’ya taşıyan olumsuzlukların ve tehlikelerin bir benzeri bugün tekraren yeşermiş ve yaygınlaşmıştır. Doğrudur, Libya o gün vatan toprağıydı; ama bugün de milli güvenliğin kilit taşı haline gelmiştir.”

Libya’daki Ulusal Mutabakat Hükümeti’yle 27 Kasım’da imzalanan işbirliği anlaşmasını ve anlaşmanın TBMM’de onaylandığını anımsatan Bahçeli şu ifadeleri kullandı: “Mezkur Muhtıranın 4’üncü maddesi güvenlik ve askeri iş birliği alanlarını kapsamaktadır. Buna göre Libya’dan davet ve talep olması halinde Türk askerinin bu ülkeye askeri planlama, tecrübe aktarımı, eğitim ve öğretim faaliyetleri ile silah sistemi ve teçhizatın kullanımına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin ifası amacıyla gidebileceği anlaşılmaktadır. Libya’da zalimleri ve emperyalist hedefleri arkasına alarak hem ülke hem de bölge güvenliğini tehlikeye sokan karanlık ve kanlı Hafter’in dengelenmesi ve frenlenmesi vazgeçilmez önemlidir.”

CHP’nin tezkereye yaklaşımını eleştiren Bahçeli, “Libya’ya asker gönderilmesine itiraz edenlerin, hâli hazırda 12 ülkede onurla görev yapan Mehmetçiğin taşıdığı yüksek sorumluluğu, vatan sevdasını hazmedemedikleri aşikârdır” görüşünü savundu.

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Bahçeli, Türkiye Otomobil Girişim Grubu tarafından imal edilen yerli otomobille gurur duyduğunun da altını çizdi.