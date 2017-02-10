Bahçeli ‘korkuttu’: ‘Hayır’ çıkması halinde Türkiye karmakarışık olacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, referandum sürecine ilişkin “Biz gidip ‘Evet’ i anlatmazsak kimse ‘Evet’ demez” derken, ‘Hayır’ çıkması halinde Türkiye’nin ‘karmakarışık’ olacağını söyledi.

Bahçeli, partisinin kuruluşunun 48’inci yıldönümü nedeniyle MHP’yi takip eden gazetecilerle bir araya geldi.

Al Jazeera’den Gonca Şenay’ın aktardığına göre, erken seçim senaryolarıyla ilgili “‘Evet’ de ‘Hayır’ da olsa, başka senaryolar üzerinden Türkiye’yi seçime götürme çok ciddiye alınır bir yaklaşım olmaz. Türkiye’yi senaryolara kurban etmemek lazım” dedi.

Bahçeli, gazetecilerin “Hayır çıkarsa, bu sistem geçmezse ne olur?” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Karmakarışık olur Türkiye. Bundan yararlanmak isteyen çevreler çıkabilir.”

MHP lideri, bu sorunun sistem geçerse tersinden düşünülmesi gerektiğini de ekledi.

‘Sabaha kadar kendimle tartışıyorum’

“Sabaha kadar düşünüyorum. Sabahlara kadar ülkem için kendi kendimle tartışıyorum” diyen MHP lideri, partisinin kampanya sürecinde AKP’yle birlikte hareket etmesini doğru bulmadığını belirtti.

Kampanya sürecinde mitingler düzenleyeceğini aktaran Bahçeli, “Biz gidip ‘Evet’ i anlatmazsak kimse ‘Evet’ demez. Karar verdiğin bir şeyi yapacaksın.” dedi.

Referandum sloganı

Bahçeli partisinin referandum sloganını da açıkladı: “Bu ülke için vazgeçilmez bir yeminimiz vardır. Onun için ‘Evet.’”

MHP’li bakan iddiası

Kurulacak olası bir kabinede MHP’li vekillere bakanlık verileceğine dair iddiaya sert çıkan Bahçeli, “ Öyle bir teklif MHP’ye yapılamaz. Yapılırsa karşılık alır. MHP’nin de öyle bir talebi olmaz” diye konuştu.

‘Darbenin siyasi ayağı ortaya çıkmalı’

Darbe girişiminin ardından sıklıkla Gülen Cemaati’nin siyasi ayağının ortaya çıkması gerektiğine dair sözlerini bir kez daha hatırlatan MHP lideri, hassasiyetinin devam ettiğini kaydetti.

Bahçeli şöyle konuştu: “Konunun üzerine kararlı ve çok ciddi gidilmesi lazım. Böyle astsubay ile askeri öğrenci ile bürokrasinin belli bir bölümüyle uğraşmak çok sağlıklı olmuyor. Bazı haksızlıklar olduğu kamuoyuyla paylaşılıyor. Hal böyle olunca mahkemelerin de başlaması, adalet önünde sorgulamaların başlaması lazım. Sekiz alanda bir FETÖ hareketinden bahsediliyorsa siyaseti bu alanın dışında tutmamak lazım. Bu bakımdan Yurtta Sulh Konseyi üzerine gidilmesi gerekiyor. Ben bu soruları çok soruyorum ama henüz yanıt gelmedi. Bu kadar olay olduktan sonra siyasetin bunun dışında olduğunu iddia etmek çok zordur. Siyasetin üzerine gidilmeli ve bu ayak da ortaya çıkarılmalı. Bu şart oldu artık. Nereye dayanırsa da dayansın.”

‘FETÖ zürafa gibidir’

Gülen Cemaati’ni zürafaya benzeten Bahçeli, “Şimdiki haliyle FETÖ zürafa gibidir. Tanıması kolay ama tanımlanması zor. Zürafayı gördüğün zaman nedir dendiğinde anlatmak çok zordur” dedi.

‘CIA’ye güvenmemek lazım’

ABD’nin Fethullah Gülen’i bir an önce iade etmesi gerektiğini söyleyen MHP lideri, CIA Başkanı Mike Pompeo’nun Türkiye ziyaretine ilişkin “Doğru bilgi almak için mi geldiler? Yoksa Türkiye’yi yanlış bir yola yönlendirmek için mi? CIA’ye fazla güvenmemek lazım” dedi.

‘Türk’ten randevu talebi gelmedi’

Sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen eski Mardin büyükşehir belediyesi eş başkanı DBP’li Ahmet Türk’ün tahliyesine memnun olduğunu söyleyen Bahçeli’ye, Türk’ün “İmkanım olursa kendisini ziyaret edeceğiz” demesiı soruldu.

Türk’ün cezaevinde olduğu dönemde tutuksuz yargılanması gerektiğini savunan MHP lideri şöyle konuştu: “Biz 2007 yılında TBMM’ye girdiğimizde orada birçok siyasi parti vardı. Sayın Aysel Tuğluk hanımefendi ve Sayın Ahmet Türk bizim bulunduğumuz bölüme gelerek hayırlı olsun temennilerinde bulundular. Farklı ideoloji de olsa, siyasette bunlar güzel şeyler. Çatışma ortamı da olsa insanlığı heba etmemek lazım. Böyle bir randevu talebi gelmedi. Olursa niye randevu vermeyelim?”

‘1050 dolarımı bozdurdum’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘döviz bozdurma’ çağrısı hatırlatılan Bahçeli, “Sayın cumhurbaşkanı böyle bir öneri yapmadan önce bir miktar dolarım vardı, bozdurdum. Hepsi 1050 dolardı, o gün 3 bin küsür lira yapıyordu. O para da hala çekmecemde duruyor. Kur çok düşüktü. İhtiyacım yoktu ama herhalde bir dolar alerjisi oldu, elden çıksın dedim” dedi.

‘Tüm akademisyenlerin masum olduğunu söylemek yanlış’

Kamuyu ‘yutan’ Varlık Fonu’na ilişkin değerlendirme yapmak için erken olduğunu söyleyen MHP lideri, KHK’yla akademisyenlerin ihracıyla ilgili tartışmaları şöyle değerlendirdi: “Bazı uygulamalar her devlet tarafından yapılır. Uygulamanın sonucu görmek için adalet mekanizmasının harekete geçmesi lazım. Üniversite geçmişten bu yana çok önemli. Ama üyelerin hepsinin masum olduğunu söylemek yanlış olur. Bunu eski bir öğretim üyesi olarak söylüyorum.”