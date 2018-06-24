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Yaramazlara biraz batar!

Bahçeli ‘Kilit parti olduk’ dedi: Denetleme görevi aldık

 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, resmi olmayan seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından, “Bugün ‘cumhur ittifakı’nın zaferini gururla, onurla ifa ediyoruz” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda sonuçlandığını belirten Bahçeli, kriz bekleyenlerin şaşkına döndüğünü söyledi.

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MHP lideri şöyle konuştu: “Bugün ‘cumhur ittifakı’nın zaferini gururla, onurla ifa ediyoruz. Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz, cumhurun başarı ve yükselişine hayranlıkla şahit oluyoruz. Elimizi taşın altına koymaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Yapıcı, müspet, uzlaşmacı tavrımızı sonuna kadar muhafaza edeceğiz.”

MHP’nin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın arkasında tavizsiz durduğunu vurgulayan Bahçeli, “Türkiye bugün resmen cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmiştir. Sayın Erdoğan yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı seçilmiştir” dedi ve ekledi: “Partimiz hem kilit partisi olmuş hem de denge ve denetleme görevi almıştır.” 

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