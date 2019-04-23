Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun elini sıkmakla yetindi: ‘Geçmiş olsun’ yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Anıtkabir’de yapılan törende karşılaştığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun dileğinde bulunmadı.

Kılıçdaroğlu’na önceki gün Ankara’da linç girişiminde bulunulmuştu. İktidarın diğer orta AKP olayı kınarken Bahçeli “Nereye nasıl gideceğini araştırmalıydı. Yumruk attıracak kadar sen ne yaptın Kılıçdaroğlu” tepkisini göstermişti. Bahçeli ikinci açıklamasında olayı tasvip etmediğini dile getirmekle birlikte Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerini sürdürmüştü.

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Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre Anıtkabir’de düzenlenen törenlerde bakanlar Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun dileklerini ve olaydan üzüntü duyduklarını iletti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun yanına gelerek yaşanan tatsız olaydan dolayı üzüntü duyduğunu belirterek geçmiş olsun dileklerini iletti. Törene katılan diğer bakanlar da Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu Anıtkabir’deki törenden ayrılırken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve beraberindeki heyetle karşılaştı. CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun MHP lideri Bahçeli ile tokalaştığı ancak her iki liderin de herhangi bir konuşma yapmadığı belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun MHP heyetinde yer alan milletvekilleriyle tokalaştığı belirtildi.