Bahçeli, kendi vekiline çıkıştı: Enginyurt’un sözleri MHP’yi bağlamaz

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ordu milletvekili Cemal Enginyurt’un açıklamalarının MHP’yi bağlamayacağını bildirdi.

Twitter’dan paylaşım yapan Bahçeli, MHP’nin politikalarının nasıl teşekkül ettiği, söz ve açıklama sınırının ne şekilde oluşup olgunlaştığının belli olduğunu ve bilindiğini ifade etti.

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MHP lideri, parti yöneticileri, parti üyeleri, milletvekilleri ve diğer teşkilat mensuplarının belirlenmiş politik ilkelere aynen uymakla mükellef olduğunu anımsattı.

Bahçeli şöyle devam etti: “Bu kapsamda partimizin siyasi faaliyetlerinin belirlenmesinde, parti politikalarının tezahürüyle birlikte kamuoyuna aktarılmasında Ordu Milletvekilimiz Sayın Cemal Enginyurt’un değerlendirme ve açıklamaları Milliyetçi Hareket Partisi’ni bağlamayacaktır.”

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Partinin ‘aykırı’ isimlerinden Enginyurt, zaman zaman esprili zaman zaman da tepki çeken açıklamalar yapıyor.

MHP’li vekil son olarak dün “AK Parti için durum 31 Mart’ta hiç de iyi görünmüyor. Gerek anketler gerekse sokak alarm veriyor” demişti.

‘Cumhur ittifakı’ ortakları MHP ile AKP, Mart 2019’daki yerel seçimde ittifak yapmama kararı almıştı.