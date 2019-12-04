Bahçeli: Kanunlaştırmaya sayısal gücümüz yetmez; af teklifini beklemeye aldık

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kamuoyunda ‘af teklifi’ olarak bilinen, 24 Eylül 2018’de verdikleri kanun teklifini ‘cumhur ittifakı’ çatısı altında ‘tezat ve tersliklerin yaşanmaması’ ve ‘konunun istismar edilmemesi’ maksadıyla beklemeye aldıklarını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Bugüne kadar sonuç alınamadığına dikkat çeken Bahçeli, AKP’nin ikinci yargı paketini TBMM’den geçirecek siyasal çoğunluğa sahip olduğunu ancak MHP’nin sunduğu teklifi kanunlaştırmak için 49 milletvekiliyle sayısal gücünün yeterli olmadığının altını çizdi.

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Bahçeli konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Sayın Cumhurbaşkanı’nın 2 Aralık 2019’da AK Parti Merkez Yönetim Kurulu’nda Adalet Bakanı’na altı suça asla indirim yapılmaması hususunda talimat verdiği de bugünkü gazetelerde yer bulmuştur. Bunlar arasında; terör, mükerrer suçlar, cinsel istismar, uyuşturucu, kasten adam öldürme ve organize suç başlıkları öne çıkmıştır. MHP, Sayın Cumhurbaşkanı’nın kararına elbette saygı duymaktadır. Ayrıca ceza indirimiyle ilgili yeni gelişmelerin 2 Aralık’ta AK Parti Merkez Yönetim Kurulu’nda ele alınıp parti görüşü olarak somutlaştığı da anlaşılmaktadır. Bazı çevrelerin ve marazi siyasi ittifakların Milliyetçi Hareket Partisi’ni gündeme yansıyan suçlarla ima ve ihsas yoluyla bile olsa irtibatlandırıp ilişkilendirmeleri, dahası altı suçla anılmasının yolunu açıp töhmet altında bırakmaları adil ve hakkaniyetli bir tutum olamayacaktır.

Partimizin ceza indirimine nasıl baktığı, neleri amaçladığı bellidir, bilinmektedir. Yanlış anlamalara, çelişkili anlaşılmalara müsait bir siyasal ve toplumsal vasat ortaya çıkmıştır. MHP’nin mesela cinsel istismar veya terör suçlarına nasıl yaklaştığı kuşku ve tartışma götürmeyecek aleniliktedir…

Bu kapsamda hükümlü olanların tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresinden beş yıl indirilmesi hedeflenmiş, kanuni düzenlemenin hangi suç kategorilerini baz ve esas aldığı detaylı şekilde belirlenmiştir. Üstelik hükümlülerin birden fazla cezası olması halinde beş yıllık indirimin her bir ceza için ayrı ayrı uygulanmayacağı, meri infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken toplam cezadan bir defaya mahsus olmak üzere yapılacağı amaçlanmıştır. Mezkur kanun teklifimizin ayrı ayrı madde gerekçeleri ve temelini teşkil eden hukuki gerçekleri gayet açık, net ve şeffaftır. Toplam yedi maddelik kanun teklifimizin bir yılı aşan süredir pek çok tartışmaya konu olduğu da herkesin malumudur.”