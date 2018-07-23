Bahçeli dalgasını geçti: Hanımefendi demokrasi için son derece faydalı olur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti’nin olağanüstü kongre kararını tiye aldı: “Hanımefendiyi mutlaka ikna etmeliler. Bu demokrasi ve İP açısından son derece faydalı olacaktır.”

Seçimden kısa süre önce kurulan İYİ Parti, dün olağanüstü kongre kararı almıştı. Mevcut genel başkan Meral Akşener de aday olmayacağını açıklamıştı.

Reklam

İYİ Parti’ye çok sayıda üye kaptıran MHP’nin lideri Bahçeli’ye partideki gelişmeler soruldu.

MHP lideri, İYİ Parti’yle ilgili konularda yorum ve değerlendirme yapmayı etik bulmadıklarını belirterek Akşener’in aday olmayacağı yönündeki açıklamasını hatırlattı.

Reklam

Bahçeli şunları ifade etti: “Bu durumda Koray Aydın ve bazı arkadaşlarına büyük görev düşmektedir. Hanımefendiyi mutlaka ikna etmeliler. Ve hanımefendinin arkasında durarak görevinin devamını sağlamalılar. Bu demokrasi ve İP (İYİ Parti) açısından son derece faydalı olacaktır.”