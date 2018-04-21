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Yaramazlara biraz batar!

Bahçeli, İYİ Parti’ye ‘rıza gösterdi’: Seçime girsin, alırsa bizden oy alır

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçimlere katılmasına ilişkin tartışmaların devam ettiği İYİ Parti için “Seçime girsin. Ne olacak seçime girince. Başka partilerden almaz, alırsa bizden alır, biz de rıza gösteriyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran’da hem cumhurbaşkanı hem milletvekili seçimi için sandık başına gidileceğini açıklamıştı. Seçim tarihinin erkene çekilmesi, yeni kurulan İYİ Parti’nin katılamayacağı savını gündeme getirmişti.

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İYİ Parti cephesi, seçime girmelerinin önünde yasal bir engel olmadığını savunuyor. Son sözü Yüksek Seçim Kurulu (YSK) söyleyecek.

Parti teşkilatıyla Kızılcahamam’da buluşan Bahçeli, bir basın toplantısı düzenledi.

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MHP lideri, İYİ Parti’nin seçime katılıp katılamayacağı yönündeki tartışma için şöyle dedi: “Burada dikkatli olmak lazım biraz. Dikkatimiz şuradadır, ‘Seçim 15 Temmuz’da olacaktır’ sloganıyla siyasallaşma sürecine girenler, 15 Temmuz’a gerçekten inanmış olsalar, altı ay öncesinde seçime girebilir bir parti niteliğine kavuşurlardı. Kavuşup kavuşmadığını biz bilemiyoruz. İlgi alanımızda değil. Seçime de girsin. Ne olacak seçime girince. Başka partilerden almaz, alırsa bizden alır biz de rıza gösteriyoruz.”

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