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Yaramazlara biraz batar!

Bahçeli, ‘İYİ Parti-CHP anlaşması’nı yorumladı: Siyasi çürüme hali

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP’den 15 milletvekilinin İYİ Parti’ye geçmesini “Siyasi çürüme hali” sözleriyle yorumladı.

Fotoğraf: Reuters/Arşiv

CHP’den 15 milletvekili, YSK’nın İYİ Parti’nin seçime gireceğini açıklamasından saatler önce istifa ederek İYİ Parti’ye katılmıştı. Böylece İYİ Parti’nin Meclis’te grup kurabilmesinin ve seçime katılabilmesinin önündeki olası engellerin kaldırılması sağlanmıştı.

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Eski bir MHP’li politikacı olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bu hamlesi, Bahçeli’yi kızdırdı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı yayınlayan MHP lideri, ‘demokrasi nutku atanların ayak ve siyasi onuna heves ettiğini’ ifade etti.

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Bahçeli, vekillerin parti değiştirmesiyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Gazi Meclis’in hür iradesini, 98 yıllık izzetini, ikbal arayışlarıyla, dahası hülle ve hile yoluyla karalamaya, karartmaya çalışan siyasi düşükler milletimizin demokratik kazanımlarına kast etmenin cezai karşılığını da kuşkusuz sandıkta göreceklerdir.”

MHP lideri, iki partinin anlaşmasının ‘tam bir çatırdama ve tam bir siyasi çürüme hali’ olduğunu savundu.

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