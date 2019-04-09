Bahçeli: İstanbul’da yeni bir seçim düşünülebilir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul’da yerel seçim sonuçlarına itirazların sonuçlarının alınması gerektiğini ama toplum vicdanı için yeni bir seçim yapılabileceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

AKP bugün (9 Nisan) İstanbul’da yerel seçimlerin tümden yenilenmesini istemişti. İstanbul’da CHP’li Ekrem İmamoğlu, AKP’li rakibi Binali Yıldırım’ın yaklaşık 15 bin oy önünde.

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İstanbul’da bir ‘kargaşanın yaşandığını‘ savunan Bahçeli, 29 bin oy farkını değiştirebilecek itirazların yapıldığını ve önemli değişiklikler olduğunu söyledi.

‘Seçim yenileme demokrasinin gereği’

Seçim tartışmaları ‘Türkiye’yi kargaşa sürüklüyorsa‘, bu durumdan demokratik yollardan çıkılması gerektiğini kaydeden MHP lideri, “Toplum vicdanında huzur bulmayacak şekilde sonuçlanırsa yeni bir seçim düşünülebilir” ifadelerini kullandı.

Bahçeli ayrıca seçim yenilemenin demokrasinin bir gereği olduğunu ve Türkiye’yi huzurlu hale getirmek için yeni bir seçimin daha ‘akılcı‘ olduğunu düşündüğünü belirtti.