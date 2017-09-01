Bahçeli ‘içki’ tartışmasında ‘yol gösterdi’: Kör Niko’nun meyhanesinde içsinler

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MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP’nin düzenlediği ‘Adalet Kurultayı’nda içki içtikleri gerekçesiyle ihraç edilen üç partili için “Kör Niko’nun meyhanesine gidip içsinler” dedi.

AKP, ‘Adalet Kurultayı’nın kamp alanında içki içildiğini iddia etmiş, CHP de kamp alanı dışında içki içen üç partilinin partiden ihraç edildiğini duyurmuştu.

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Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, CHP’den disiplin soruşturması beklediklerini, disiplin mekanizmalarını işletmelerini talep ettiklerini söylemişti.

Partisinin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in Beştepe’deki mezarını ziyaret eden Bahçeli, burada kendisini bekleyen partililerle bayramlaştı.

‘İçecek çok meyhane var’

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP liderine, kurultayda yaşanan ‘içki içme’ tartışması soruldu.

Bahçeli şöyle konuştu: “Bunlar üzerinde yorum yapılacak bir şey görünmüyor. CHP’li arkadaşlar bir kurultay düzenleyerek adaleti sağlamak için bir görüşme yapmayı diliyorlar. Fakat şehitlerimizin yoğunluk kazandığı ve Türkiye’nin bağımsızlığının ilk adımı olan yerde içkiyle akşam sohbetleri yakışmaz. Türkiye’de içki içmek isteyen varsa, içecek çok meyhane var. Kör Niko’nun meyhanesine gidip içsinler.”