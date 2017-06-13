Bahçeli ‘hukuk’ istedi: Onun damadı, bunun akrabası diyerek adalete kıyılıyor

MHP lideri Devlet Bahçeli arka arkaya gelen ‘damat tahliyeleri’ne tepki gösterdi: “Onun damadı, bunun akrabasıymış diyerek hiçbir suçlunun hiçbir failin adalete kıymasına izin veremeyiz.”

‘FETÖ’ soruşturmasında dört gün önce tutuklanan Arınç’ın damadı Ekrem Yeter geçen hafta tahliye edilmişti.

Daha önce de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı ‘FETÖ’den tutuklanmış ancak günler sonra serbest bırakılmıştı.

‘Hukuk herkese lazımdır’

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, sözlerine şöyle başladı: “Adaleti diri tutmalıyız. Milletimizin hakkına hukukuna saygı duymalıyız. İmtiyazlıymış, onun damadı, bunun akrabasıymış diyerek hiçbir suçlunun, failin adalete kıymasına izin vermemeliyiz. Yok hastaymış, adresi belliymiş bahaneleri ile serbest bırakılanlar… Hukuk herkese lazımdır.”

‘Yanlışa sessiz durmak ayıptır’

Darbe girişimiyle yüzleşmenin tek yolunun hukuk olduğunu aktaran MHP lideri, “Devletin önemli mevkilerinde FETÖ’cü varsa, vebal herkesin üzerindedir. Yanlışa sessiz durmak ayıptır. Adalet ve ahlaki unsurların mahiyetleri kaybedilmişse, kıtaları içine alan bir ülkeye sahip olsa da yıkım ve dağılma evresine girmiş demektir. Uzun asırlar uyuyan bir devin uyanıp düşünmeye başlaması ne zaman olacaktır? Türkiye bir millet eseridir ve de bu muazzam eser asla esir edilemeyecektir” diye konuştu.

Bahçeli sözlerini il statüsünden çıkacağı konuşulan Hakkari ve Şırnak’ın il olarak kalmasını söyleyerek bitirdi.