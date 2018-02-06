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Yaramazlara biraz batar!

Bahçeli hızını alamadı: TTB kapatılsın

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son günlerde hedefe konan Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) kapatılmasını istedi.

Fotoğraf: DHA

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli şunları söyledi: “CHP, PYD’yi temize çıkarma, aklama arayışındadır. Zulme karşı tarafsız kalmak bile namussuzluktur. Ateş açan rezillere en ufak tepki göstermemişlerdir. Teröristler cezalandırılıyor, halk sağlığı sorununa işaret ediliyor. Bu ne kepazeliktir, nasıl bir satılmışlıktır. TTB Türk düşmanıdır, hekimlerin utancı, hekimliğin yüz karasıdır. Derhal çok acil şekilde, hakkında yasal düzenleme yapılmalı ya da kapısına kilit asılmalıdır.”

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Ne olmuştu?

TTB, harekata “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” diyerek karşı çıkınca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından hedefe konmuştu.

Ankara başsavcılığının İçişleri Bakanlığı’nın suç duyurusu sonrası başlattığı soruşturmasında TTB Merkez Konseyi üyesi 11 kişi gözaltına alınmıştı. Yedi farklı kentte gözaltına alınanlar Ankara’ya götürülmüştü.

Tüm gözaltına alınanlar savcılık sorgularının ardından adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Sekiz TTB yöneticisi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

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