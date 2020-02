Bahçeli: Her türlü askeri müdahale ve mücadele kararı haklı ve meşrudur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İdlib’de Türk askerlerine yönelik hava saldırısına ilişkin, “artık güç ve zor kullanmak kaçınılmaz bir mecburiyet haline gelmiştir” dedi.

Bahçeli, saldırının ardından kurmaylarıyla yaptığı toplantı sonrasında yazılı açıklama yaptı.

‘Her türlü askeri müdahale hakkı meşrudur’

Açıklamada Rusya’nın ‘menfur ve meşum yüzünü bir kez daha gösterdiğini’ belirtilirken şu ifadelere yer verildi: “Rusya Federasyonu, bizim tarafımızdan malum olan menfur ve meşum yüzünü bir kez daha göstermiş, Türkiye’ye karşı beslediği gizli husumeti açıkça ifşa etmiştir. Katil Esad cinayet ve rezaletleriyle resmen düşman kampa yerleşmiş, nefretin ve şiddetin yegane failine dönüşmüştür. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye Cumhuriyeti’nin her türlü askeri müdahale hakkını ve mücadele kararını haklı ve meşru görmektedir. Suriye hava sahasının Rusya tarafından açılıp açılmaması hükmünü tümden kaybetmiş, artık güç ve zor kullanmak kaçınılmaz bir mecburiyet haline gelmiştir.”

Hükümete tam destek

“Milliyetçi Hareket Partisi, hükümetin alacağı siyasi ve askeri her karar, her uygulama, her tasarrufun bedeli ne olursa olsun yanında duracak, destekçisi olacaktır” denilen açıklamada, sınır kapılarının açılması kararının ‘isabetli bir hamle‘ olduğu belirtildi.

Türkiye’nin bir NATO müttefiki olduğunun vurguladığı açıklamada, yapılan saldırıların tüm NATO üyelerine yapıldığını ve içinden geçilen sürecin herkes ve NATO üyesi her ülke için samimiyet ve iyi niyet testi olduğu ifade edildi.

