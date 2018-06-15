Bahçeli, HDP’yi suçlu çıkardı: Demirtaş’tan başka aday yok muydu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu olması nedeniyle çıkan polemikte HDP’yi suçladı.

HDP’li tutuklu siyasetçi, Kasım 2016’dan beri Edirne Cezaevi’nde hakkında bir mahkumiyet kararı bulunmaksızın tutuklu bulunuyor.

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Demirtaş, seçim çalışmalarını da hapisten idare etmek zorunda. Bazı kesimlerce cumhurbaşkanı seçiminin eşitsiz olduğu ve Demirtaş’ın serbest bırakılması yönünde çağrılar yapılıyor.

‘Başka aday mı yoktu?’

Bahçeli, Ramazan Bayramı namazını Ankara’da kıldı.

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Namazın ardından gazetecilere konuşan MHP lideri, Demirtaş’ın tutukluluğuyla ilgili şunları söyledi: “Selahattin Demirtaş haricinde başka birini bulamadı mı HDP? Selahattin Demirtaş’tan başka aday mı yoktu? Türkiye’de demokrasi ölçüsü Selahattin Demirtaş’ın salınmasıyla alakalıysa bu yanlış.”

Bahçeli, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde AKP’lilerle esnaf arasında çıkan ve dört kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgaya dair de “Bu olay her yönüyle üzücü. Bir siyasi, milletvekili ve ailesine yönelik bir saldırı. Çok yönlü incelenmeli” dedi.