Bahçeli: HDP’nin kapatılması için dava açılmazsa, MHP başvuruda bulunacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6-8 Ekim 2014’teki Kobani olayları hakkında yazılan iddianame temel alınarak HDP’nin kapatılabileceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Bahçeli, yazılı açıklamasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın resen kapatma davası açmaması halinde davanın açılması için MHP’nin başvuruda bulunacağını belirtti.

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Ankara başsavcılığının Kobani olayları olarak da bilinen 6-8 Ekim 2014 yılında 37 kişinin öldüğü gösterilerle ilgili olarak aralarında HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş ve üst düzey HDP yetkililerinin de bulunduğu 108 kişi hakkında hazırladığı iddianame geçen hafta mahkeme tarafından kabul edildi.

Yaklaşık 3 bin 500 sayfadan oluşan iddianamede 108 kişi PKK güdümünde faaliyet yürütmekle suçlanıyor.

Bahçeli’nin yazılı açıklamasında şöyle dendi: “HDP, 6-8 Ekim olaylarının, hendek terörünün ve bölücülüğe mihmandarlık yapmasının bedelini kanun, millet ve tarih önünde kesinlikle ödemelidir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bilhassa 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili hazırlanan ve hukuken açık ihbar niteliği taşıyan iddianameyi temel alarak HDP hakkında acil ihtiyaç olan kapatma davasını süratle açabilecektir.”

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Bahçeli siyasi partilerin başka bir partinin kapatılması için talepte bulunmasına imkan veren kanuna atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı: “Şayet kapatma davasının açılması tavını kaybedip tavsamaya havale edilirse Milliyetçi Hareket Partisi Siyasi Partiler Kanunu’nun 100’üncü maddesine müzahir olarak gereğini zamanı geldiğinde inanmışlıkla yapacaktır.”

Bahçeli, CHP veya İYİ Parti’nin itiraz etmesi halinde bunu ‘suç ve suçluyu koruma mahiyetinde’ değerlendireceğini ifade etti.