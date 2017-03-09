Bahçeli, ‘Hayır’cı MHP’lilere saldırıları yorumladı: Her yer oyun, her yer tiyatro

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin ‘Hayır’ kampanyası yürüten isimlerine arka arkaya gelen saldırıların bilinçli yapıldığını savundu: “Birisi dümenden kürsüye saldırtır, birisi ışıkları söndürtür, diğerleri küçücük salonu sabote ettirir. Her yer oyun, her yer tiyatro.”

Bahçeli, partisinin eski vekillerinden Sinan Oğan’a konuşması sırasında yapılan saldırıya ‘tuhaf’ bir yorum getirmişti: “Ülkücü hiçbir şeyi yarım bırakmaz.”

Gelenekselleşen ‘Twitter mesaisi’nde açıklamalarda bulunan MHP lideri Türkiye’nin ‘siyasi ve toplumsal tansiyonu’nun henüz normal sınırlara inmediğini savundu: “Ümitle bekledikleri kaos için el ovuşturan, kavga çıkması için el sallayan, karanlığa alkış tutan odaklar 16 Nisan’da tamamen kaybedecekler. Bir tohumu düşünün, güneşe ulaşmak için yolundaki taşları nasıl da iter,üzerindeki taşları nasıl da geçer. Hiç kimseden alacak, görecek ve öğrenecek bir şeyimiz yoktur. Bakıyorlar dam karla örtülü, sanıyorlar içeri gam yüklü. Ama yanılıyorlar, kesin yanlışa düşüyorlar. Ne aradığını bilmeyen, bulduğunu anlayamaz.”

‘Rahatsız olanlar çıldırıyor!’

MHP’ye yönelik ‘karalama kampanyası’ yapıldığını ve bunun insanlıkla bağdaşmayacağını savunan Bahçeli şöyle devam etti: “Uyarıyorum, sabırları zorlamanın sonu iyi değildir. Partimizle uzaktan yakından ilgisi, ilişkisi, bağı, bağlantısı olmayan kişilerin ayağımıza dolaşıp tahrike yeltenmeleri kalleş bir kumpastır. Kimin ne düşüncesi varsa, kim neyi, nerede, nasıl savunacaksa; kanuni sınırlar dâhilinde yapabilecektir.Ancak bunlar MHP’den uzak durmalıdır. Yüzsüzlüğün alemi yoktur. 16 Nisan’da koskoca evetle millet ve devlet hayatını sarmış paslı tahakküm zincirlerini kıracağız. Bundan rahatsız olanlar ise çıldırıyor!”

Ne olmuştu?

Eski MHP’li Sinan Oğan, Bahçeşehir Üniversitesi’ndeki konferansta, “MHP’li biri kendi partisinin kapatılmasına neden ‘Evet’ desin” deyince izleyicilerden biri “Hareketin lideri Devlet Bahçeli” diye slogan atıp sahneye çıkarak Sinan Oğan’a saldırmış, kürsüyü de devirmişti.

Partisinin grup toplantısının ardından gazetecilere konuşan Bahçeli, Oğan’a yapılan saldırıyla ilgili soruya şu yanıtı vermişti: “Bunun neresini değerlendireyim? Bir kişi kürsüyü yıkıyor. Kimseye bir şey olmuyor. Ülkücü hiçbir şeyi yarım bırakmaz.”

Mersin’in Silifke ilçesinde 16 Nisan’daki ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ çalışması yürüten Özdağ ve Halaçoğlu’nun etkinliğini yaklaşık 30 kişilik grup ‘basmıştı.’

Grup Bahçeli lehine sloganlarla salona zorla girerken kürsüyü de işgal etmiş, saldırı başladığı sırada henüz konuşmalarına başlamayan Özdağ ve Halaçoğlu yerlerinden kalkmayarak soğukkanlı bir tavır sergilemişti.

Özdağ ve Halaçoğlu’nu dinlemeye gelenler saldırganlarla herhangi bir fiziksel temastan kaçınırken kürsüyü işgal eden grubun kürsüdeki sandalyeleri izleyicileri fırlattıkları görülmüştü.

Özdağ, saldırının sorumlusunun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olduğunu ve suç duyurusunda bulunacaklarını söylemişti.