Bahçeli günler sonra genel merkezde

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçirdiği hastalığın ardından günler sonra partisinin genel merkezine giderek mesaiye başladı.

Bahçeli, bugün sabah saatlerinde, MHP’nin Ankara’nın Çankaya ilçesindeki genel merkez binasına gitti.

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Burada MHP liderini parti yöneticileri ve partililer karşıladı. Makamına çıkmadan önce gazetecilerin görüntülediği Bahçeli ve beraberindekiler, ‘bozkurt’ işareti yaptı.

Her zaman kısa saçlı ve sakalsız olarak basının karşısına çıkan MHP liderinin saç ve sakalının uzun olması dikkat çekti.

Bahçeli, 23 Eylül’de ‘üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı ateş’ şikayetiyle Başkent Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılmış, aynı gün taburcu olmuştu. MHP lideri, Meclis’in yasama yılı açılışına da katılamamıştı. Daha sonra Bahçeli’nin yeniden hastaneye kaldırıldığı, durumunun kritik olduğu öne sürülmüştü.