Bahçeli, Gül’ün Erdoğan’a ne demesi gerektiğini söyledi: Kardeşimsin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 11’nci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 24 Haziran seçimlerinde aday olmaması ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a şunu demesi gerektiğini söyledi: “Kardeşin olarak cumhurbaşkanı olmuştum, kardeşin olarak cumhurbaşkanı olmanı istiyorum.”

Bahçeli bu sözleriyle Erdoğan’ın 2007’de cumhurbaşkanı adayını “Adayımız Abdullah Gül kardeşimdir” diye açıklamasına atıf yaptı.

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‘Görüşmede adaylık yeterli seviyede olmadı’

Bahçeli bir grup gazeteciye yaptığı sohbette eski başbakan Ahmet Davutoğlu ile Gül arasında yapılan görüşmeyi hatırlatarak şöyle dedi: “Görüşme iflas etmiştir. Çünkü Davutoğlu ‘Ben cumhurbaşkanı adayı olarak Erdoğan’ı destekliyorum’ demiştir. Bu ifadeyi kullandıktan sonra görüşmelerinin muhtevası ne olursa olsun, kamuoyunda yapılan yorumların hepsi geçerliliğini kaybetmiş demektir. Demek ki görüşmelerde, ‘Biz cumhurbaşkanı adayı olalım mı, olmayalım mı’ konusundaki tartışmaların yeterli bir seviyede olmadığı anlaşılmış, Davutoğlu sonucu bağlamıştır.”

Davutoğlu gerçeği gördü

Bahçeli görüşmeden çıkan sonuca Gül’ün “Biz şu kadar saat görüştük ama Davutoğlu’nun ortaya koyduğu görüş, görüşmelerimizin özünü teşkil etmektedir. Benim de aday olma niyetim yoktur” yanıtını vermesi gerektiğini söyledi.

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Görüşmenin tek yanlı bir görüşme olarak kaldığının anlaşıldığını belirten MHP lideri, Davutoğlu’nun gerçeği görerek kendisini çektiğini, Gül’e de böyle bir gerçeği görmesi için davetiye çıkardığı görüşünde.

‘Kardeşler arasında vefa vardır’

Bahçeli, Gül’ün adaylıktaki ısrarına ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı: “Çok yanlış bir tutum. AKP’nin 5 kurucusundan biridir. ‘Kardeşim Abdullah Gül’ ifadesiyle taktimin anlamı vardır. Kardeş arasında vefa vardır, sevgi vardır, saygı vardır, sadakat vardır. Bunu dikkate almak lazım. Recep Tayyip Erdoğan beyin Cumhurbaşkanı hükümet sistemine yönelik bir sürecin içerisinde olduğu sırada, sizin isminizi dolandırıp, kendinizi göstermeyen bir yaklaşımdan vazgeçmeniz gerekir. Ve Recep Tayyip Erdoğan’ın yanına gidip, ‘Sen benim kardeşimsin. Dün sen beni kardeş ilan etmiştin. Bugün ben seni kardeş ilan ediyorum. Kardeşin olarak cumhurbaşkanı olmuştum, kardeşin olarak Cumhurbaşkanı olmanı istiyorum’ demesi lazım.”

‘Cuma sohbeti yapamayacak konuma gelmişse’

Bunları söylememenin gül için siyasi birikimini sıfırlamak anlamı taşıyacağını düşünen MHP lideri şunları söyledi: “İsmini fazla dolandırmamasında, kendisini istismara yönelik kişilerle olan temaslarını mesafeli bırakmasında yarar vardır. Aday olacağına ihtimal vermiyorum, yanlış olur. Ama ille de aday olmayı düşünüyorum diyorsa Allah yolunu açık etsin. ‘CHP adayımız olabilir mi’, ‘SP’den olabilir mi?’, konuşmalarının olduğu yerde bir isim konuşuluyor o isim sessiz kalıyor, hiçbir yerde görünmüyorsa, her zaman yaptığı geleneksel Cuma namazından sonraki sohbetini (Gül’ün alışıla gelmiş namaz sonrası açıklamaları) yapamayacak bir durumda kalmışsa ne yapacaksınız? İstismar edildiğinizi fark edeceksiniz. Bir projeyi oluşturmaya çalışanlar önemli aktörler ise bunların çabası olabilir. İkinci olarak nefsi kontrol altına alamazsanız her şeyi yapabilirsiniz.”