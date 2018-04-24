Bahçeli, Gül’e seslendi: Bir zaafa düşmeyi nasıl göze aldı?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘çatı aday’ olarak adı geçen AKP’li Abdullah Gül’ün ‘bir kayıp ve kopuşun arifesinde’ olduğunu öne sürdü.

Twitter’dan yazılı açıklama yayınlayan MHP lideri siyasi gelişmeleri esef ve endişeyle takip ettiğini kaydetti.

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Bahçeli, Türkiye’ye tuzak kurulduğunu, Türk milletinin tahrik ve taciz edildiğini savunarak seçimlere iki ay kalan ‘iç ve dış nifak ve şikak yuvalarının başkaldırdığını’ ifade etti.

Bahçeli, ‘cumhur ittfakı’ndan hazmedemeyenlerin nereye ‘bulaşacaklarını’ şaşırdıklarını savunarak “Cümbüş İttifakı kurun demiştik, ne fayda; cürüm ve cehaletin koalisyonunda söz kesecek kadar İP’ten kazıktan boşanmışlardır” yorumunu yaptı.

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‘Ne ara karanlığa gömüldü?’

MHP lideri, mesajına şöyle devam etti: “Şimdi 11’nci Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı adaylığı üzerine çok sinsi bir kamuoyu hazırlama stratejisi devrededir. FETÖ işbaşındadır. PKK razıdır. Türkiye düşmanları heyecanlıdır. CHP, SP, HDP, İP Sayın Gül’ün adaylığına hevesle taliptir. Sayın Erdoğan’ın 2007 yılı Nisan ayında ‘kardeşim’ açıklamasıyla Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Abdullah Gül, siyasi akıl ve vefa ahlakını tartışmaya açacak bir kayıp ve kopuşun arifesindedir. Kardeşlik ne ara karanlığa gömüldü? Sayın Gül böylesi bir zaafa düşmeyi nasıl göze aldı?”

Gül’e ağır sözler…

Bahçeli, Yusuf Has Hacib’in “Bataklığa girenler dibini boyladı. Bir daha çıkamadı, sevinç bulamadı” dediğini belirterek Gül’e “Bataklığa girmenin, itibar ve prestijine bizzat ve kendi aymazlığıyla hançer vurmanın kıyısındadır. Yazıktır, ayıptır, hüsrandır, hezimettir” sözleriyle seslendi.

Bahçeli, devamında Gül’e ağır sözlerle yüklendi:

* Kardeşliği çiğnemek, yaşanmış yıllara bir kalemde çizgi çekmek, vefaya menfaat gözeterek veda etmek inançlarımızın neresinde yazılıdır? Sayın Gül Pensilvanya’nın tezgahına düşmeyi nasıl göze almıştır?

* Ne diyordu Yusuf Has Hacib: ‘Aymaz olma ey hakan, uyuma,uyan. Kendin gittikten sonra iyi adını bırak.’ CHP, 22 Nisan Vakasıyla İP’e kendini astı. Ne yazık ki, FETÖ siyasi mevzi kazandı. 15’ler olayı siyasi tarihe kara bir leke gibi kazındı.Sayın Gül buna hangi ahlakla göz yummuştur?

* İp’e grup kurdurup 23 Nisan’ı terörize eden namert ve nankörler kutuplaşmanın Truva Atıdır. Bu vahşi ata 11’nci Cumhurbaşkanı nasıl biner? Kardeşlik hukukuna kıymayı, Türkiye karşıtı cephenin eline düşmeyi gönüllüce nasıl kabullenir?

* Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Denetim Komisyonu Türkiye’de mevcut şartlarda yapılacak seçimin meşruluğunun olmayacağı gerekçesiyle ertelenmesini istemiş. Baktılar Cumhur İttifakı başaracak, alayı birden, yerli işbirlikçileriyle beraber tutuşmuşlar. Ancak çabaları nafiledir.

* Türk’e ve Türkiye’ye ne kadar hasım varsa faaliyet halindedir. Sayın Abdullah Gül, bunların yüzünü güldürecekse, gül olup tepelerinden yağacaksa hem kendisine hem de geçmişine bilinsin ki ihanet eder.

* Diyorum ki, Türkiye İP’e çekilemez, paslanmış altı okla vurulamaz, FETÖ-PKK-PYD-YPG ve diğer Türk düşmanlarının eline düşemez, esaretine giremez. Türkiye’nin gülmesi, GÜL’le değil, Cumhur İttifakı’nın ahlakıyla, milli ve manevi duruşuyla temellenecek, inşallah temin edilecektir.

* Malum siyasi göçükler köşe bucak görüşsünler bakalım, siyasi devre mülk pazarı kurup kiralık milletvekili sezonu açsınlar. 24 Haziran’da İP’sizinden sapsızına, SP’inden çürük CHP’sine kadar boylarının ölçüsünü sandıkta alacaklardır.

* Ne demişti Yusuf Has Hacib: ‘Sana herkesten daha yakın olan yine kendindir. Gönlüne sinmeyen işi bırak, işte o kadar.’ Gül peşinde koşacağınıza; akıllı olun, adam olun, milli olun, ahlaklı olun; bunları olduktan sonra ne yapacaksınız öyle yapın…”