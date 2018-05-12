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Yaramazlara biraz batar!

Bahçeli genel af kapısını araladı: Niye akıllara gelmez?

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘genel af’ çağrısında bulundu.

Fotoğraf: DHA

Bahçeli Twitter hesabından şöyle yazdı: “Çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri, PKK’lılar, FETÖ’cüler hariç olmak üzere, demir parmaklıkların gerisinde özgürlük düşü kuran, zindanda gün sayan, dama düşüp sevdiklerinin ve sevenlerinin hasretini çeken kader kurbanlarını afla taltif etmek niye akıllara gelmez?” 

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