Bahçeli: Fransa samimi ve dürüst değil

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk gemisinin Fransız gemisini taciz ettiğini iddia eden Fransa’nın, ‘Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de meşgul edip markaja almaya teşebbüs ettiğini’ söyleyerek, “Fransa samimi ve dürüst değildir” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Fransa Savunma Bakanlığı, bu ay Akdeniz’de yürütülen NATO görevi sırasında bir Türk gemisinin Fransız gemisine karşı ‘aşırı saldırgan’ bir müdahalede bulunduğunu öne sürmüştü. Üst düzey bir Türk askeri yetkili, iddianın ‘tamamen gerçek dışı’ olduğunu, gemiye talebi üzerine yakıt ikmali yapıldığını belirterek, muhabere paylaşmayan gemiyle ilgili durumun NATO makamlarına bildirildiğini söylemişti.

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Yazılı açıklama yapan Bahçeli, Fransa için “Libya’da kaybettiği mevzilerin sonuçlarıyla kıvranmakta, kontrolü kaybetmektedir. Bunlar oluyorken, Mısır Cumhurbaşkanı’nın, ‘Libya’daki Sirte ve Cufra kırmızı çizgimizdir’ beyanatı siyasi çözüm arayışlarını riske atmaktadır” ifadelerini kullandı.